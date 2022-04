„Top Model”. Producenci zapraszają uchodźców z Ukrainy. Fani oburzeni

Producenci „Top Model” ruszają z przygotowaniami do kolejnej, 11. już edycji show. Kandydaci mogą wysyłać zgłoszenia, by wziąć udział w castingu. W mediach społecznościowych programu pojawiły się posty zachęcające do udziału w rywalizacji, ale tym razem także w języku ukraińskim. Dzięki nim także Ukraińcy mogli dowiedzieć się, jakie są wymagania. Pojawiło się też oficjalne zaproszenie do programu w tym języku.

Pod grafikami w języku naszych wschodnich sąsiadów zawrzało. Jak się okazało, granica między gościnnością a posądzeniem o wykorzystywanie sytuacji uchodźców jest dość cienka. Fani zarzucili producentom próbę podbijania oglądalności kosztem tragedii milionów ludzi. Według internautów historie uciekających ludzi przed wojną po prostu „mają się dobrze sprzedawać”. Pojawiły się też głosy, że tym samym show ma zdobyć większą popularność, a jurorzy zamiast na prawdziwej i sprawiedliwej ocenie skupią się na osobistych historiach uczestników. „Podbijanie oglądalności na nieszczęściu kobiet uciekających z kraju pogrążonego wojną jest okrutne”; „Ckliwe historie polskich nastolatków przestały się sprzedawać”; „Serio? Przesadzacie”.; „No bo przecież w programie musi być »urzekła mnie Twoja historia«, to nic, że program jest o modelingu” - piszą fani. Nie zabrakło też żartobliwych komentarzy jak te z pytaniem, czy jurorzy także będą mówić po ukraińsku lub wątpliwości, czy followersi nie obserwują przypadkiem ukraińskiej edycji show.

