Pudelek opublikował zdjęcia Żurnalisty. „Winien jest blisko pół miliona i nadal pozostaje nieuchwytny”

Żurnalista to dziennikarz, który zdobył ogromną popularność dzięki wywiadom, przeprowadzanym z największymi polskimi gwiazdami. Od początku jego działalności, nie ujawniał swoich danych, nie pokazywał też swojej twarzy. Jakiś czas temu pojawiły się opinie, że mężczyzna wybrał taką drogę, aby uniknąć odpowiedzialności. Portal Pudelek dotarł do informacji, z których wynika, że Żurnalista ma setki tysięcy złotych długów. Miał między innymi nie wypłacać wynagrodzenia swoim byłym pracownikom czy zniknąć po pobraniu środków od reklamodawców. Według Pudelka, Żurnalista ma też problemy m.in. z Pocztą Polską, która domaga się od niego ponad 200 tys. złotych.

Żurnalista: Uciekałem jak szczur



Mężczyzna w oświadczeniu przesłanym do tabloidu przyznał, że „to prawda” i „uciekał jak szczur”. „Zmarł mi dziadek, rozstałem się też wtedy z partnerką. Chorowałem na depresję. Widziałem, że mam problemy i nie miałem kogo poprosić o pomoc. Odrzucałem połączenia, nie odpisywałem na maile i przepadłem. Tylko nie wtedy, kiedy wziąłem kasę tylko wtedy, kiedy postanowiłem, że popełnię samobójstwo, nie widząc szans na to, że będę w stanie się podnieść. I myślę, że jak ktoś na to patrzy dzisiaj z boku, to rozumie ten pomysł. To było za dużo na głowę 24-letniego chłopaka. Zastanawiające jest to, że te osoby wiedziały, że jestem Żurnalista i skontaktowały się z Wami, a nie ze mną. Inne osoby, które reklamowały się w magazynie i żądały zwrotu za reklamę – dostały go. Nigdy nie chciałem nikogo oszukać, po prostu ta firma upadła” – czytamy.



Żurnalista obiecał też, że naprawi swoje błędy. „Mam 30 lat i jestem gotowy” – napisał. „Tylko proszę o czas. Od zawsze chciałem to naprawić i naprawię. Ja znałem te tajemnice zawsze. Dlatego idę na terapię i po to pracuję z prawnikami. Chcę pokazać, że da się wstać z każdego położenia” – zaznaczył.



Pudelek publikuje zdjęcia Żurnalisty



Wszystko wskazuje na to, że mimo obietnic Żurnalisty, Pudelek nie zamierza odpuścić dziennikarzowi. Portal opublikował właśnie jego zdjęcia – to pierwsze fotki, na których widać mężczyznę. Jak wyjaśniają dziennikarze, zdecydowali się na ten krok, bo „zachodzi tutaj uzasadniony interes publiczny”. „ Żurnalista winien jest już blisko pół miliona złotych i nadal pozostaje nieuchwytny” – czytamy.

