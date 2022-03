Popularny raper wyprowadził się z Rosji. Przeprasza Ukraińców i krytykuje władze

Face, a właściwie Ivan Timofeevich Dryomin, debiutował w 2015 roku epką „Cusded Print”. Od tamej pory osiągnął duży sukces i zajmuje się produkcją muzyki. W swojej twórczości inspiruje się artystami takimi jak ASAP Rocky, Kanye West czy Lil Pump. W wywiadach podkreślał, że docenia także soulowych wykonawców, w tym Marvina Gaye'a.

Raper Face wyprowadził się z Rosji

Najnowszy post Face opatrzył swoim zdjęciem zrobionym w Kijowie w 2018 roku. W opisie wyjaśnił, dlaczego postanowił opuścić Rosję. „Nie istnieję jako rosyjski artysta i nie istnieję jako rosyjski obywatel. Nie zamierzam płacić już w Rosji podatków, wyjechałem i nie wrócę, nie będę tam też koncertował. Dlaczego? Bo ja i moi bliscy obserwowaliśmy to, co się dzieje, jak wyrwano was z waszej ziemi i domów, a ja całkowicie odmawiam uznania tego, co się dzieje za coś, z czym się zgadzam” – czytamy. „Kiedyś Rosja stanie się godnym państwem, z ludźmi nowoczesnymi, rozsądnymi, jednak dzisiaj tak nie jest. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę jeszcze moją rodzinę, moją publiczność, śpiewam po rosyjsku – dla moich ludzi” – podkreślił.

instagram

Face zwrócił się też do władz kraju. „Czy wam się to podoba czy nie, przyszłość Rosji to ludzie tacy jak ja, a nie tacy jak wy. Przyszłość Rosji to ludzie, którzy trzymają w ręku szczotki i mikrofony, a nie karabiny maszynowe i granaty. Przyszłość Rosji to wolność. Przyszłość Rosji to my” – napisał. Na końcu dodał także, hasła: „Wolność dla Ukrainy” i „wolność dla więźniów politycznych”.

Rosyjski raper przeprasza Ukraińców

Rosyjski raper o tym, co robi Władimir Putin pisał już w poprzednich postach. „Winę za to ponoszą wszyscy ludzie, którzy nie myślą własnymi głowami. Ci ludzie, których teraz raduje literka »Z«. Mój pradziadek, który w trakcie wojny pojechał do Berlina, gdyby wiedział, że za 75 lat z dumą wymyślicie nową swastykę i uważacie się za wyzwolicieli Europy, zdradziecko atakując sąsiedni kraj, który jest 28,5 razy mniejszy od naszego pod względem terytorium, wolałby się zastrzelić, niż kontynuować walkę za ten Rosję” – zapewnił. Zwrócił się też do artystów. „Mogliśmy zrobić więcej, ale baliśmy się lub byliśmy zbyt leniwi. Już za późno” – stwierdził.

Na koniec Face wezwał swoje państwo do zawieszenia broni i opamiętania się. „Przepraszam cały naród ukraiński za cierpienia, jakie wyrządził wam nasz kraj” – czytamy.

instagramCzytaj też:

Premier Ukrainy dziękuje Polakom. „Wasz wkład jest nie do przecenienia”