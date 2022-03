Marilyn Manson teraz oskarża Evan Rachel Wood. Pozew szokuje

Pozew trafił do Sądu Najwyższego w Los Angeles w środę 2 marca. W dokumencie czytamy, że Marilyn Manson został bezpodstawnie oskarżony przez Evan Rachel Wood i wszystko jest zaplanowaną akcją aktorki oraz jej partnerki Ashely Gore, znanej też jako Illma Gore. Prawnicy muzyka piszą, że zarzuty sprawiły, iż Brian Warner jawi się jako „gwałciciel i oprawca”. „To złośliwe kłamstwo, które wykoleiło jego ogromną karierę muzyczną, telewizyjną i filmową” – czytamy.

Czego dopuścić się miały Gore i Wood?

Pozew, który ma na celu doprowadzenie do rozprawy z przysięgłymi, przedstawia pewne twarde i konkretne oskarżenia przeciwko Wood i Gore, twierdząc, że duet włamał się do komputerów piosenkarza i mediów społecznościowych, a także „stworzył fikcyjne konto e-mail w celu wyprodukowania rzekomych dowodów świadczących o tym, że Warner wysyłał e-maile z nielegalną pornografią”. Ponadto kobiety, według pozwu, miały podszywać się pod agentów FBI, fałszując i rozpowszechniając list z biura, aby stworzyć fałszywe wrażenie, że rzekome „ofiary” Warnera i ich rodziny są w niebezpieczeństwie i trwa śledztwo w sprawie nadużyć Mansona. Miały nawet posunąć się do tego, że dostarczyły listy i skrypty potencjalnym oskarżycielom, aby te wiedziały, co maja mówić. Złożyły też świadomie fałszywe oświadczenia w rozmowie z tymi ludźmi, w tym stwierdziły, że Warner dopuścił się napaści na osobę nieletnią.

Prawnicy Mansona podali także w dokumentach, że składają pozew dopiero teraz, ponieważ tyle czasu zajęło im zebranie dowodów – zarówno dokumentów jak i zeznań świadków.

Oskarżenia Evan Rachel Wood w kierunku Marilyna Mansona

Przypomnijmy, w lutym 2021 roku Evan Rachel Wood, aktorka znana między innymi z seriali „Westworld” czy „Czysta krew”, napisała na Instagramie: „Mój oprawca nazywa się Brian Warner i znany światu jest również jako Marilyn Manson”. Aktorka poinformowała, że muzyk zaczął ją napastować, gdy była nastolatką. „Strasznie się nade mną znęcał przez kolejne lata. Zrobił mi pranie mózgu i manipulował mną, abym była uległa” – kontynuowała.

Evan Rachel Wood przekazała także, dlaczego zdecydowała się teraz wyjawić imię i nazwisko swojego oprawcy. „Mam dość życia w strachu przed odwetem, oszczerstwami czy szantażem. Jestem tutaj po to, aby zdemaskować tego niebezpiecznego mężczyznę (…), zanim zrujnuje innym życie” – napisała aktorka. „Stoję przy ofiarach, które nie będą już milczeć" – podkreśliła Evan Rachel Wood na zakończenie.

Evan Rachel Wood i Marilyn Manson zaręczyli się w 2010 roku. Po kilku miesiącach zakończyli związek.

Czytaj też:

Prezes Netfliksa przekazał milion dolarów na pomoc w Ukrainie. Podziękował rosyjskiemu reżyserowi