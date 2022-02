Była miss Ukrainy pozuje z bronią i apeluje do świata

Modelka wystąpiła w sesji z karabinem, chcąc tym samym zwrócić uwagę świata na sytuację w Ukrainie. W zeszły czwartek, 24 lutego, wojsko rosyjskie zaatakowało ojczyznę byłej miss. Anastasiia Lenna zdjęcia, na których widać, jak stoi z bronią na ulicy, opublikowała dwa dni wcześniej. 22 lutego modelka fotografie opatrzyła dwoma hasztagami „stoję po stronie Ukrainy” oraz „ręce precz od Ukrainy”. Na jednym zdjęciu stoi pod murem, na drugim zaś na ulicy. Poza karabinem ma na sobie strój w stylu militarnym.

„Niech świat zatrzyma wojnę na Ukrainę”

W dniu ataku rosyjskiego wojska na Ukrainę na profilu modelki na Instagramie znalazła się flaga zaatakowanego kraju z hasztagami solidaryzującymi się z Ukraińcami. W poniedziałek Lenna wrzuciła wstrząsające nagranie stworzone z wycinków z wojen. Widzimy na nim wybuchy, pożary, czołgi i śmigłowce. Do wideo dołączyła przejmujący wpis, w którym wyjaśnia zdjęcia w stylu militarnym.

Była miss podkreśliła we wpisie, że nie jest żołnierzem, ale zwykłym człowiekiem urodzonym w Kijowie. Zdjęcia mają inspirować ludzi. Dodała też, że docenia całe wsparcie, które otrzymał jej kraj i z żalem przyznała, że jej normalne życie do tej pory legło w gruzach. Na koniec dziewczyna zaapelowała, by świat zatrzymał wojnę i ocalił Ukrainie.

