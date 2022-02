Książę Harry i Meghan Markle zabierają głos w sprawie konfliktu na Ukrainie

Po czwartkowym ataku Rosji, coraz więcej osób oraz instytucji solidaryzuje się z Ukrainą. Wśród udostępnianych zdjęć ukraińskiej flagi oraz hasztagów „Wolna Ukraina”, znalazły się też odważniejsze działania. Żona Daniela Olbrychskiego zapewniła, że aktor „nie przekracza granicy kraju rządzącego przez Putina”, Jacek Kurski odwołał galę ramówkową Telewizji Polskiej, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wycofała z rejestru programów rosyjskie produkcje, co oznacza, że nie zobaczymy seriali produkowanych przez Rosjan w ramówce TVP, ale także na platformach.

Książę Harry i Meghan Markle reagują

Do grona solidaryzujących się z Ukrainą dołączyli Książę Harry i Meghan Markle. Księżna i książę Sussex przekazali, że sprzeciwiają się łamaniu prawa międzynarodowego i humanitarnego. Oświadczenie zamieścili na stronie internetowej Archewell. Jak wynika z komunikatu, razem z książęcą parą, agresji Rosji sprzeciwiają się wszystkie osoby współpracujące z fundacją Archewell. Para zaapelowała też do przywódców i społeczności globalnej, by także wyrazili swój sprzeciw.

„Harry i Meghan, książę i księżna Sussex, oraz my wszyscy w Archewell, sprzeciwiamy się łamaniu prawa międzynarodowego i humanitarnego wraz z narodem Ukrainy i zachęcamy społeczność globalną i jej przywódców do tego samego” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu fundacji Archewell.

