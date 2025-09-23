Polska klasyka najgorszym filmem roku. Rozdano filmowe Węże

W Toruniu podczas Festiwalu Fantastyki Copernicon wręczono Węże – nagrody dla najgorszych polskich filmów minionego roku. Największym przegranym okazała się pierwsza w historii animowana ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza.
„Quo Vadis” rekordowo najgorszy
Węże to polska odpowiedź na hollywoodzkie Złote Maliny. W tym roku odbyła się już 14. edycja tych nagród, które przyznaje Popkulturowa Akademia Wszystkiego (PAW). To gremium tworzy blisko 200 osób związanych z kulturą – dziennikarze, twórcy, krytycy i animatorzy życia artystycznego.
Najwięcej emocji wywołała animowana adaptacja „Quo Vadis”. Polsko-indyjska koprodukcja została wskazana przez akademików w aż siedmiu kategoriach. Węża za najgorszą rolę męską zdobył Antoni Królikowski, a za najgorszą rolę żeńską — Joanna Opozda. Duet, który niegdyś tworzył parę w życiu prywatnym, rozpadł się w burzliwych okolicznościach i przez długi czas podgrzewał atmosferę publicznym praniem brudów.
Nagrody z przymrużeniem oka. Czy aby na pewno?
Twórcy Węży podkreślają, że nagrody mają charakter humorystyczny i nie służą jedynie piętnowaniu. Ich celem jest zachęcenie do dyskusji o jakości polskiego kina i ostrzeganie przed niepokojącymi trendami, które nie sprzyjają rozwojowi rodzimej kinematografii.
Choć nikt z nagrodzonych raczej nie marzy o tym, by wrócić do domu z Wężem, to wyróżnienia te z roku na rok przyciągają coraz większe zainteresowanie widzów i mediów. W poprzednich edycjach nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały m.in.: „Kac Wawa”, „Smoleńsk”, „Botoks” oraz „365 dni”.
Laureaci Węży 2025
Wielki Wąż: „Quo Vadis” (reż. Anira Wojan, Subarkan Roy, prod. Paweł Szanacja-Kossakowski, Barnali Roy, Przemysław Wręźlewicz)
Najgorsza reżyseria: Anira Wojan, Subarkan Roy – „Quo Vadis”
Najgorszy scenariusz: Szymon Gonera – „Dziewczyna influencera”
Najgorsza rola męska: Antoni Królikowski – „Jak ukradłem 100 milionów”
Najgorsza rola żeńska: Joanna Opozda – „Wieczór kawalerski”
Najgorszy duet: Sobota i byk – „Quo Vadis”
Występ poniżej talentu: Tomasz Kot – „Akademia pana Kleksa”
Najgorszy sequel, prequel lub remake: „Quo Vadis” (reż. Anira Wojan, Subarkan Roy, prod. Paweł Szanacja-Kossakowski, Barnali Roy, Przemysław Wręźlewicz)
Najbardziej żenująca scena: wszystkie żarty o kupie Ptaka Mateusza – „Akademia pana Kleksa”
Efekt specjalnej troski: całokształt – „Quo Vadis”
Najgorszy plakat: „Quo Vadis” (prod. Paweł Szanacja-Kossakowski, Barnali Roy, Przemysław Wręźlewicz, dystrybutor Rafael Film)
Najgorszy teledysk: „Do miłości” – Sobota z filmu „Quo Vadis”
Najgorszy przekład tytułu: „Obsesja” – oryg. „May December” (dystr. M2 Film)
Czytaj też:
Top 15 komedii romantycznych. Nie tylko na Netflix i HBOCzytaj też:
Top 15 thrillerów politycznych. Nie tylko na Netflix i HBO