11 przełomowych thrillerów psychologicznych według „Collidera”

Na liście stworzonej przez „Collider” sporo jest starszych tytułów, w tym np. kultowe filmy Alfreda Hitchcocka. Nie zabrakło klasyków kina, jak thriller Martina Scorsese z pierwszą z wielkich ról Roberta De Niro. Ale znajdziecie też na niej nieco młodsze tytuły z hollywoodzkimi gwiazdami takimi jak Leonardo DiCaprio czy Anthony Hopkins.

Rewolucyjne thrillery psychologiczne według „Collidera”

11. „Zawrót głowy”



Akcja filmu rozgrywa się w San Francisco. James Stewart w roli cierpiącego na lęk wysokości detektywa, wynajętego by śledzić żonę przyjaciela, która ma skłonności samobójcze (Kim Novak). Kiedy pewnego dnia udaje mu się uratować ją przed skokiem do zatoki, uświadamia sobie, że ta piękna, tajemnicza kobieta stała się obiektem jego obsesyjnego pożądania.



10. „W przebraniu mordercy”



Psychoanalityk, dr Robert Elliott (Michael Caine) przeżywa najgorsze chwile swojego życia, kiedy odkrywa, że psychopatyczny morderca zaczyna terroryzować otaczające go kobiety (Angie Dickinson, Nancy Allen). Kiedy maniak kradnie z gabinetu lekarza brzytwę, Elliott rozpoczyna śledztwo na własną rękę. Z obawą, śledząc zabójcę, lekarz zaczyna odkrywać mroczne zakamarki swojej duszy. Wkrótce Robert poznaje smak zakazanych fantazji, obsesji i najgorszych sennych koszmarów.



9. „Taksówkarz”



Travis Bickle (Robert De Niro), weteran wojny wietnamskiej, pracuje jako taksówkarz na nocnej zmianie. Jeździ po Nowym Jorku. Na swojej drodze spotyka setki podejrzanych i niebezpiecznych ludzi. Przerażają go okrucieństwo i przemoc, które otaczają go z każdej strony. Pewnego dnia postanawia przestać być bierny. Poznaje młodziutką prostytutkę (Jodie Foster) i decyduje się jej pomóc. Chce uwolnić dziewczynę od prześladującego ją sutenera (Harvey Keitel).



8. „Detektyw”



Arystokrata Andrew Wyke (Laurence Olivier), autor popularnych powieści kryminalnych, zaprasza do swojego domu Milo Tindle'a (Michael Caine), playboya, który jest właścicielem kilku dobrze prosperujących salonów piękności dla kobiet. Wyke oświadcza zdumionemu Milo, że wie o jego romansie ze swoją żoną Marguerite i nie zemścić się za zdradę małżonki, pod jednym warunkiem. Milo ma ukraść i sprzedać drogocenne klejnoty.



7. „Zodiak”



Lata 70. Seryjny zabójca terroryzuje okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od „Zodiaka”, w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika „San Francisco Chronicle” oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy - ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.



6. „Co się zdarzyło Baby Jane?”



Jane (Bette Davis) była utalentowanym dzieckiem. Gdy dorosła, niewiele pozostało z jej dziecięcego wdzięku. Wtedy też okazało się, że prawdziwy talent ma jej starsza siostra Blanche (Joan Crawford), która została gwiazdą filmową. Sława nie przewróciła jej w głowie. Co więcej, pomagała młodszej siostrze w karierze. Niestety każdy występ Jane kończył się niepowodzeniem. Pewnego dnia siostry wybrały się na przyjęcie. Po nim postanowiły razem wracać do domu. Jane sporo wypiła i uparła się, żeby prowadzić samochód i doprowadziła do wypadku.



5. „Gasnący płomień”



Skryty i pozbawiony skrupułów muzyk, Gregory Anton (Charles Boyer), poślubia w wiktoriańskiej Anglii młodą i naiwną, ale przede wszystkim bogatą kobietę, Paulę (Ingrid Bergman). Żona dowiaduje się, że przeszłość muzyka nie jest czysta. Przypuszczalnie, mordując pewną bogatą kobietę, wszedł w posiadanie jej kosztowności. Dziwne zjawiska zaczynają niepokoić Paulę - znikają przedmioty, nocą słychać dziwne hałasy. Mąż, chcąć wmówić jej chorobę psychiczną, mówi, że są to tylko urojenia...



4. „Incepcja”



Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) jest niezwykle sprawnym złodziejem, mistrzem w wydobywaniu wartościowych sekretów ukrytych głęboko w świadomości podczas fazy snu, kiedy umysł jest najbardziej wrażliwy. Wyjątkowe umiejętności Cobba uczyniły z niego ważnego gracza w świecie szpiegostwa przemysłowego, ale i najbardziej poszukiwanego zbiega, a za swoją pozycję zapłacił utratą wszystkiego, co kocha. Teraz Cobb otrzymuje szansę na odkupienie. Za sprawą jednego, ostatniego zadania może odzyskać stracone życie. Musi tylko wraz ze swym zespołem dokonać rzeczy niemożliwej: zamiast skraść myśl, zaszczepić ją w śpiącym umyśle. Jeśli im się to uda, dokonają zbrodni doskonałej. Jednak nawet najbardziej precyzyjne planowanie nie jest w stanie przygotować ich na spotkanie z niezwykłym przeciwnikiem, który potrafi przewidzieć każdy ich ruch. Wróg, którego tylko Cobb mógł się spodziewać.



3. „Rebeka”



Młoda, naiwna kobieta wychodzi za bogatego wdowca i wprowadza się do jego ogromnej posiadłości. Na ich szczęściu kładzie się cień tragicznie zmarłej pierwszej żony pana młodego.



2. „Milczenie owiec”



Psychopata porywa i morduje młode kobiety na środkowym zachodzie. Wierząc, że w ujęciu tego mordercy dopomoże tylko inny przestępca, FBI wysyła agentkę Clarice Starling (Jodie Foster) na wywiad z obłąkanym więźniem, który może dostarczyć psychologicznych przesłanek i tropów do kolejnych działań zabójcy. Więzień, psychiatra, dr Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) jest genialnym mordercą-ludożercą, który pomoże agentce Starling, jeżeli ona będzie karmić jego chorą ciekawość detalami ze swojego skomplikowanego życia. Ta pokręcona relacja zmusza Starling nie tylko do konfrontacji z jej psychicznymi demonami, ale doprowadza ją również do spotkania twarzą w twarz z szalonym, ohydnym mordercą, wcieleniem zła tak mocnym, że nie będzie miała odwagi – ani siły – by go zatrzymać.



1. „Okno na podwórze”



Kiedy fotograf L.B. Jeff Jeffries (James Stewart) łamie nogę i zostaje przykuty do wózka inwalidzkiego, jego obsesją staje się obserwowanie życia prywatnego sąsiadów. Podejrzewając pewnego sprzedawcę o zamordowanie żony, Jeffries prosi swoją przyjaciółkę – bywającą w towarzystwie, elegancką kobietę (Grace Kelly) – aby pomogła mu ustalić rzeczywisty bieg wydarzeń. Wydarzeń, które doprowadzą do jednego z najbardziej emocjonujących zakończeń w historii filmu.Czytaj też:

