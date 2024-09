Jeden z najlepszych filmów ostatnich lat dziś w telewizji. Odnotował historyczne oscarowe zwycięstwo

„Parasite” z 2019 roku w reżyserii Joon-ho Bonga ma na polskim Filmwebie ocenę 8,1/10 od widzów i 8,3/10 od krytyków. Przypadł on do gustu jednak nie tylko Polakom, a całemu światu i powszechnie uważany jest za jeden z najlepszych filmów ostatnich lat.

Tuż po premierze filmu, posypały się nagrody w jego stronę. Zaczęło się od Złotej Palmy na Festiwalu Filmowym w Cannes dla reżysera, a skończyło na czterech statuetkach Amerykańskiej Akademii Filmowej. „Parasite” zdobył Oscary w kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser (Joon-ho Nong, najlepszy scenariusz oryginalny (Jin Won Han, Joon-ho Bong) i najlepszy film międzynarodowy (Joon-ho Bong).

Historyczne oscarowe zwycięstwo „Parasite”

Było to dla „Parasite” historyczne zwycięstwo. Dla uściślenia, Korea Południowa w historii Oscarów zgłosiła do nagrody 31 filmów. W 2019 roku „Burning” był pierwszym filmem z tego kraju, który znalazł się na finałowej liście nominowanych obrazów w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny (międzynarodowy). „Parasite” był jednak pierwszym filmem południowokoreańskim, który zdobył nominację w kategorii głównej – najlepszy film, oraz pierwszą produkcją twórców z tego kraju, jaka otrzymała nominację w kategorii najlepszy reżyser. Finalnie został również pierwszym w historii filmem nieanglojęzycznym, który otrzymął Oscara w kategorii głównej.

„Parasite” – o czym jest film?

„Parasite” to trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione.

„Parasite” już dziś w telewizji. Gdzie oglądać film?

Film „Parasite” w reżyserii Joon-ho Bonga już dziś emitowany będzie w telewizji. Widzowie obejrzą produkcję na kanale TVP Kultura o godzinie 20:00.

