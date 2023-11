Joanna Koroniewska-Dowbor zagra w „Dziewczynie influencera”. Wcieli się w „seksowną fit-blogerkę”

Film „Dziewczyna influencera” wyreżyserował „Szymon Gonera” („Wieczór kawalerski”, „Superheroes”), a zaangażowało się w niego sporo znanych polskich aktorów ale też sław, które nie miały do tej pory za wiele wspólnego z tą profesją.

W rolach głównych w filmie zobaczymy: debiutującą Karinę Rezner, Olgę Kalicką, Kamila Wodkę, Mateusza Banasiuka, Joannę Koroniewską-Dowbor, Rafała Królikowskiego, Magdalenę Czerwińską, Karolinę Szymczak, Dominikę Kachlik, Michała Piróga i Patryka Szwichtenberga. Na ekranie pojawi się też lpejada internetowych sław, w tym współzałożyciel i współwłaściciel Fame MMA Wojtek Gola, influencerzy i influencerki: Mrs. Lillyy, Grupa 6IXTEEN, Barbara Sarah Szczypiór „Barbeliciouss”, modelka Anna Maria Olbrycht oraz model i twarz marek Campari, Bvlgari, Aston Marin – Kevin Lutolf.

„Dziewczyna influencera”. O czym będzie film?

Jak czytamy w zapowiedzi filmu, „Dziewczyna influencera” to obraz o „rzeczywistości ukrytej za filtrami, wystudiowanymi kadrami i lukratywnymi kontraktami”. „Jak pokazała Pandora Gate, głośna afera obnażająca prawdziwe oblicze YouTuberów, świat internetu skrywa wiele mrocznych tajemnic” – czytamy.

Wchodząca gwiazda internetu Zosia (zjawiskowa Karina Rezner), znana pod nickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi (Kamil Wodka), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi (Olga Kalicka) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Odwiedzający ekskluzywne kurorty na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech, walcząc o zasięgi i uwagę fanów, Zosia dołącza do elity polskich influencerów.

Niestety miłosna afera z jej byłym chłopakiem staje się coraz głośniejsza, gdy ten wiąże się z seksowną fit-blogerką Paulą (Joanna Koroniewska-Dowbor), a o Violę upomina się dawna, mroczna przeszłość. Kiedy pikantne szczegóły i skrywane sekrety wychodzą na jaw, Zosię czeka konfrontacja z trudną do zaakceptowania prawdą o środowisku, do którego tak bardzo pragnęła należeć.

„Dziewczyna influencera” – nowy polski film o klątwie popularności

– Kiedyś porównywaliśmy się z kolegami i koleżankami z klasy. Teraz porównujemy się z całym światem. Oglądamy zdjęcia pięknych osób – często upiększonych filtrami – w egzotycznych, rajskich lokacjach i wydaje nam się, że tak wygląda ich życie. I tak myślą nasze dzieci – 80 procent dzieci i nastolatków w Polsce chciałoby zostać Influencerami. Ale bycie sławnym i używanie filtrów nie rozwiązuje żadnych problemów. A popularność ma także bardzo negatywne skutki. I to wszystko chciałem pokazać w tym filmie – filmie o czasach, w których żyjemy – = mówi reżyser „Dziewczyny influencera”, Szymon Gonera.

Premiera filmu „Dziewczyna influencera” już 2 lutego 2023 roku.

