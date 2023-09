„Jedna dusza” ze zwiastunem i plakatem. Obraz walczy o Złote Lwy w Gdyni

Film „Jedna dusza” w reżyserii Łukasza Karwowskiego to ludzka opowieść o miłości, wybaczeniu i zmaganiach z przeciwnościami losu oraz wewnętrznymi demonami. Produkcja znalazła się w Konkursie Głównym 48. edycji Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie w najbliższy czwartek, 21 września, będzie miała swój pierwszy pokaz. O tegoroczne Złote Lwy powalczy 16 filmów.

„Jedna dusza”. O czym jest film?

Jest rok 1990, kiedy na świat przychodzi Alojz (Dawid Ogrodnik). Początkowo matka (Dorota Kolak) zamierza porzucić chłopca, jednak ostatecznie powraca po płaczącego synka. Mijają lata. Dorosły już mężczyzna jest twardym górnikiem, mającym charyzmę i posłuch kolegów. Jednak skłonność do alkoholu sprawia, że każdego dnia cierpią jego najbliżsi – żona Anna (Małgorzata Gorol) i mali synowie. Kiedy doprowadzona do ostateczności kobieta postanawia porzucić męża, dochodzi do niespodziewanego. Podczas katastrofy w kopalni, Alojz bez wahania ratuje życie kolegi, którego dotychczas bezlitośnie szykanował. Wypadek stanie się dla całej rodziny przełomem, który odmieni jej życie bezpowrotnie. Paradoksalnie jednak, mimo tragicznych konsekwencji, przyniesie też iskrę nadziei.

W rolach głównych trzykrotny zdobywca Polskiej Nagrody Filmowej – Orzeł, gwiazda box-office’owych hitów Dawid Ogrodnik („Johnny”, „Ostatnia Rodzina”) i Małgorzata Gorol („Śubuk”), którym na wielkim ekranie partnerują: Dorota Kolak („Chce się żyć”) i Tomasz Schuchardt („Wielka woda”).

Premiera filmu „Jedna dusza” w kinach w całej Polsce już 24 listopada.

