Coco Lee popełniła samobójstwo. Wykonawczyni piosenki do oscarowego filmu miała 48 lat

Coco Lee od lat walczyła z depresją. W ostatnią niedzielę 2 lipca 2023 wokalistka próbowała popełnić samobójstwo. Lee została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła w środę trzy dni później.

Coco Lee nie żyje

Informację o śmierci Coco Lee przekazały siostry wokalistki. „Chociaż Coco szukała profesjonalnej pomocy i starała się walczyć z depresją, niestety demon w jej wnętrzu wziął nad nią górę” – napisały w oświadczeniu.

Coco Lee – kim była?

Chociaż Coco Lee urodziła się w Hongkongu, to już jako dziecko przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie skończyła liceum. Przez niemal 30 lat kariery gwiazda wydała albumy w języku kantońskim i angielskim. Szczególnie zasłużyła się muzyce filmowej.

Coco Lee użyczyłą swojego głosu Fa Mulan w mandaryńskiej wersji filmu Disneya „Mulan”. Zaśpiewała też piosenkę „A Love Before Time” z filmu Anga Lee „Przyczajony tygrys, ukryty smok”. Utwór był nominowany do Oscara, a sama produkcja otrzymała statuetkę. Łącznie wydała 18 płyt studyjnych, dwa albumy koncertowe i pięć albumów kompilacyjnych. Na swoim koncie ma też kilka ról. Coco Lee zagrała w „No Tobacco”, „Master of Everything” i „Forever Young”. Często też zasiadała w jury popularnych programów jak chiński Idol czy Taniec z Gwiazdami.

W oświadczeniu po śmierci Lee jej siostry podkreśliły, że miała szczególny wkład w promowanie chińskiej kultury na świecie, oraz stworzyła możliwości dla swoich rodaków na międzynarodowej scenie.

W 2011 roku Coco Lee poślubiła kanadyjskiego biznesmena, z którym wychowywała dwie pasierbice.

facebookCzytaj też:

Nie żyje legenda polskiego dubbingu. Głos Miriam Aleksandrowicz zna cała PolskaCzytaj też:

Robert De Niro wydał oświadczenie po śmierci wnuka. Padły wzruszające słowa