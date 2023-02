Znamy nominacje do Orłów. Na liście „IO”, „Johny” i „Silent twins”

Trudno uwierzyć, że Orły są przyznawane od 25 lat. Dariusz Jabłoński, Prezydent Polskiej Akademii Filmowej i jednocześnie pomysłodawcą nagrody przyznał, że grono, które decyduje o nagrodach, czyli Polska Akademia Filmowa, ciągle powiększa się o nowych twórców, dzięki czemu wciąż są aktualne.

– Ćwierć wieku to nawet z perspektywy historii filmu wygląda bardzo poważnie. Przez tyle już lat świętujemy głos Polskiej Akademii Filmowej – wyjątkowego grona najwybitniejszych polskich filmowych twórców. To ich talent i autorytet stanowią o sile Orłów. Ćwierć wieku to także okazja, by spojrzeć w przyszłość. Akademia poszerza cały czas swoje szeregi o członków nowego pokolenia najlepszych filmowców. Wystarczy porównać listę pierwszych Nominowanych z najnowszymi Laureatami. To już zupełnie inna kinematografia, a Orły też się do tego przyczyniły. Chcę też podziękować wszystkim, którzy w imieniu Akademii organizują wręczanie nagród z oddaniem i odpowiedzialnością wobec całego środowiska filmowego. Dzięki nim wkrótce nowe 25. Orły znowu pofruną w ręce najlepszych – powiedział Jabłoński Interii.

„IO” z największą ilością nominacji do Orłów

Jak łatwo się domyślić, film „IO” Jerzego Skolimowskiego, który na swoim koncie ma już nominację do tegorocznych Oscarów, zdobył najwięcej, bo aż 11 szans na Orła. Przez jury został także doceniony film „Johnny”, oparty na życiu Jana Kaczkowskiego i zdobył osiem nominacji. Tuż za nim jest „Silent twins”. Produkcja Agnieszki Smoczyńskiej ma szansę na statuetkę w siedmiu kategoriach.

Najlepszy film:





„Silent Twins”, reż. Agnieszka Smoczyńska„Kobieta na dachu”, reż. Anna Jadowska„Chleb i sól”, reż. Damian Kocur„Johnny”, reż. Daniel Jaroszek„IO”, reż. Jerzy Skolimowski



Najlepsza reżyseria:





Damian Kocur „Chleb i sól”Aleksandra Terpińska „Inni ludzie”Jerzy Skolimowski „IO”Anna Jadowska „Kobieta na dachu”Agnieszka Smoczyńska „Silent Twins”



Najlepszy film europejski:





„Ennio”„Matki równoległe”„Najgorszy człowiek na świecie”„Paryż 13 dzielnica”„Vortex”



Najlepszy film dokumentalny:





„Anioły z Sindżaru” reż. Hanna Polak„Lombard” reż. Łukasz Kowalski„Pisklaki” reż. Lidia DUDA„Silent Love” reż. Marek Kozakewicz„Syndrom Hamleta” reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski



Najlepsza drugoplanowa rola kobieca:





Maja Ostaszewska „Broad Peak”Magdalena Koleśnik „Inni ludzie”Maria Pakulnis „Johnny”Aleksandra Konieczna „Śubuk”Matylda Damięcka „Apokawixa”



Najlepsza drugoplanowa rola męska:





Sebastian Fabijański „Apokawixa”Andrzej Konopka „Chrzciny”Grzegorz Damięcki „Fu.king Bornholm”Mateusz Kościukiewicz „Io”Andrzej Seweryn „Śubuk”



Najlepszy scenariusz:



„Chleb i sól”„Inni ludzie”„IO”„Johnny”„Kobieta na dachu”„Śubuk”



Najlepsza główna rola kobieca:





Katarzyna Figura „Chrzciny”Agnieszka Grochowska „Fu.king Bornholm”Sandra Drzymalska „IO”Dorota Pomykała „Kobieta na dachu”Małgorzata Gorol „Śubuk”



Najlepsza główna rola męska:





Ireneusz Czop „Broad Peak”Tomasz Schuchard „Chrzciny”Jacek Beler „Inni ludzie”Dawid Ogrodnik „Johnny”Piotr Trojan „Johnny”



Odkrycie roku:





Damian Kocur „Chleb i sól” (reżyseria)Damian Kocur „Chleb i sól” (scenariusz)Jakub Skoczeń „Chrzciny” (reżyseria)Aleksandra Terpińska „Inni ludzie” (reżyseria)Daniel Jaroszek „Johnny” (reżyseria)



Najlepszy filmowy serial fabularny:





„Królowa”, Netflix„Kruk”, sezon 3, Canal+„Minuta ciszy”, Canal+„Odwilż”, HBO„Wielka woda”, Netflix



Najlepsze kostiumy:





„Apokawixa”„Brigitte Bardot cudowna”„Broad Peak”„Chrzciny”„Io”„Marzec’68”„Orzeł. Ostatni patrol”„Silent Twins”„Śubuk”



Najlepsza muzyka:





„Bejbis”„Io”„Marzec’68”„Silent Twins”„Szczęścia chodzą parami”„Święta inaczej”



Najlepsza charakteryzacja:



„Brigitte Bardot cudowna”„Broad Peak”„Johnny”„Marzec’68”„Orzeł. Ostatni patrol”„Prorok”



Najlepsze scenografia:





„Chrzciny”„Io”„Kobieta na dachu”„Marzec’68”„Orzeł. Ostatni patrol”



Najlepszy dźwięk:





„Chrzciny”„Cicha ziemia”„Io”„Johnny”„Marzec’68”„Orzeł. Ostatni patrol”„Silent Twins”„Śubuk”



Najlepszy montaż:





„Apokawixa”„Inni ludzie”„Io”„Orzeł. Ostatni patrol”„Silent Twins”



Najlepsze zdjęcia:





„Broad Peak”„Chleb i sól”„Io”„Orzeł. Ostatni patrol”„Silent Twins”Czytaj też:

Najlepsze reality show na Netflix. Co oglądać po „Love Never Lies”?Czytaj też:

Anna Jadowska, reżyserka „Kobiety na dachu”: Lubię myśleć o swoich filmach, że nie dają gotowej odpowiedzi