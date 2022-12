Ponad 30 dobrych filmów, które obejrzysz na Netflix

„Siedem lat w Tybecie”



Austriacki himalaista, Heinrich Harrer, wyrusza na kolejną wyprawę, lecz z powodu wybuchu wojny nie może powrócić do domu. Podczas przymusowego pobytu w Tybecie poznaje młodego Dalajlamę.



„Baby Driver”



Chcący zerwać z kryminalną przeszłością młody chłopak, zmuszany do pracy dla bossa mafii, zostaje wrobiony w napad skazany na niepowodzenie.



„Przebudzenia”



Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o lekarzu, który za pomocą eksperymentalnego leku przywracał do świadomości pogrążonych w śpiączce pacjentów.



„Ludzie honoru”



Dwaj żołnierze zostają oskarżeni o zabójstwo kolegi. W trakcie procesu adwokat trafia na ślad "fali" w armii.



„Brzydka prawda”



Chcąc udowodnić swoje szowinistyczne teorie, Mike namawia Abby, aby z nowym chłopakiem postępowała według jego porad.



„Druhny”



Annie zostaje druhną honorową. Wraz z koleżankami wyrusza w podróż, by zaszaleć na wieczorze panieńskim.



„Stań przy mnie”



Czterech nastolatków wyrusza w podróż do miejsca, gdzie rzekomo znajdują się zwłoki ich rówieśnika.



„Suma wszystkich strachów”



Analityk CIA, Jack Ryan, stara się udaremnić zamach terrorystyczny, który ma wywołać konflikt zbrojny między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.



„Truman Show”



Truman Burbank odkrywa, że jest głównym bohaterem reality show nadawanego 24 godziny na dobę.



„40-letni prawiczek”



Nieśmiałemu 40-letniemu prawiczkowi wpada w oko samotna matka. Koledzy z pracy postanawiają pomóc mu ją poderwać.



„Nieoszlifowane diamenty”



Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają szybko mówiącego jubilera z Nowego Jorku do podjęcia ryzykownej akcji.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Prime Time”



Uzbrojony mężczyzna wchodzi do studia telewizyjnego i bierze zakładników. Jego celem jest wejście na wizję podczas prime time'u.



„Siedem Dusz”



Mężczyzna przedstawiający się jako urzędnik podatkowy pojawia się w domach siedmiu śmiertelnie chorych dłużników, by sprawdzić jakimi są ludźmi. Ma dla nich niezwykły dar.



„Lęk pierwotny”



Martin zostaje adwokatem młodego Aarona oskarżonego o morderstwo arcybiskupa.



„Osobliwość”



Rok 1862. Dręczona przeszłością pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.



„Historia małżeńska”



Po dziesięciu latach małżeństwo Nicole i Charliego zaczyna się rozpadać, gdy pojawiają się przed nimi nowe opcje kariery.



„Manchester By The Sea”



Wujek zostaje zmuszony do opieki nad nastoletnim bratankiem po śmierci jego ojca.



„Notting Hill”



Życie rozwiedzionego właściciela księgarni zmienia się, gdy do jego sklepu wchodzi sławna aktorka filmowa.



„Zakochany bez pamięci”



Joel odkrywa, że jego była dziewczyna poddała się zabiegowi wymazania go z pamięci. On postanawia zrobić to samo, ale w trakcie operacji uświadamia sobie, że wciąż ją kocha.



„Django”



Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie'ego.



„Między słowami”



Podstarzały aktor i młoda dziewczyna nawiązują nić porozumienia podczas pobytu w Tokio, gdzie oboje czują się osamotnieni.



„Gladiator”



Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.



„Łatwa dziewczyna”



Olive, nie chcąc jechać pod namiot z rodzicami przyjaciółki, wymyśla jako wymówkę randkę. Jedno kłamstwo ciągnie za sobą następne, niszcząc jej reputację.



„Wichry namiętności”



„Czego nauczyła mnie ośmiornica”



Historia nietypowej przyjaźni pewnego filmowca i ośmiornicy zamieszkującej południowoafrykański las wodorostów, która zdradza mu tajemnice tego świata.



„Dzień próby”



Młody policjant trafia pod skrzydła doświadczonego detektywa z wydziału narkotykowego.



„Przerwana lekcja muzyki”



Susanna poznaje Lisę w zakładzie psychiatrycznym. Od niej uczy się akceptacji siebie.



„Cast Away: Poza światem”



W wyniku katastrofy lotniczej inżynier firmy kurierskiej trafia na bezludną wyspę, gdzie musi przeżyć.



„To była ręka Boga”



Neapol, lata 80. Rodzinę młodego, kochającego piłkę nożną Fabietto dotyka tragedia rzutująca na jego niepewną, ale obiecującą przyszłość w świecie filmu.



„Holiday”



Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.

