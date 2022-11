„Pokusa” – nowy film Marii Sadowskiej ze zwiastunem. W obsadzie plejada gwiazd

„Pokusa" opowiada historię opartą na faktach. – Pisząc książkę, a potem scenariusz do filmu, czerpałam garściami ze swoich przeżyć i doświadczeń. W filmie widz znajdzie zakazane uczucia, skandale, emocje, intrygi i tajemnice. To taka „Pokusa" bez cenzury – zauważa Edyta Folwarska, która jest dziennikarką i autorką bestsellerowych książek.

Z kolei Piotr Stramowski wykorzystał premierę zwiastuna do bardzo ważnego przesłania skierowanego do widzów. – „Pokusa" jest też przestrogą przed światem pozornie bezpiecznym. W filmie opowiadamy o tym że rzeczywistość, która nas otacza nie jest wcale taka kolorowa, jak nam się wydaje. Mówimy o sytuacjach, które naprawdę miały miejsce – dodaje aktor, który w filmie wciela się w klasyczny „czarny charakter".

O czym jest „Pokusa"?

Atrakcyjna i ambitna Inez (w tej roli Helena Englert) od zawsze marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny dla młodej, niedoświadczonej dziewczyny. Jej szef Filip jest co prawda niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, ale traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki. Natomiast jej idol Maks, piłkarz u szczytu sławy, okazuje się czarującym, ale niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To, co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie. Chyba, że znajdzie w sobie odwagę, by wywołać skandal jakiego nikt się nie spodziewa. Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji:

W „Pokusie" zobaczymy plejadę najpopularniejszych polskich aktorów, m. in.: Helenę Englert, Piotra Stramowskiego, Joannę Liszowską, Piotra Głowackiego, Klaudię El Dursi, Ewę Ekwę, Olę Ciupę, czy Damiana „Stiflera" Zduńczyka. W jedną z głównych ról w filmie wcielił się też Andrea Preti, którego polski widz pamięta z filmu „Dziewczyny z Dubaju".

