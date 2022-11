Są pierwsze zdjęcia z filmu „Pokolenie Ikea”, ekranizacji polskiego bestsellera

„Pokolenie Ikea" to ekranizacja bestsellerowej książki autorstwa Piotra C.. Pod tym pseudonimem artystycznym ukrywa się autor 6 bestsellerowych powieści, w tym najbardziej kontrowersyjnej, publikowanej w odcinkach w miesięczniku Angora, pt. „Pokolenie Ikea". Autor nigdy nie ujawnił swojej tożsamości. „Pokolenie Ikea" sprzedało się w ponad 150 tysiącach egzemplarzy, jest też na 32. pozycji w rankingu „Top 100 książek, które należy przeczytać" wg polskich internautów. Książki Piotra C. dwukrotnie nominowane były do bestsellerów Empiku – powieść „Brud" w 2016 roku oraz powieść „Gwiazdor" w 2020 roku. We wrześniu 2022 roku na rynku ukazała się najnowsza powieść Piotra C., pt. „Roman(s)".

„Pokolenie Ikea”. O czym jest film?

Piotr Czarny to czarujący trzydziestokilkuletni prawnik. Ciągle goni za adrenaliną, kobietami i imprezami. Za cel postawił sobie zapełnienie spisu kochanek imionami na każdą literę alfabetu. Jego plan staje pod znakiem zapytania, gdy koleżanka z pracy, Olga – jedyna kobieta, z którą jest zupełnie szczery i z którą nie sypia – składa mu ultimatum.

Podążając za cynicznym i hedonistycznym bohaterem, wnikamy w świat przygodnego seksu, szybkich randek i jednonocnych romansów serwowanych nam przez aplikację internetowe. Film w bezpruderyjny sposób portretuje ludzi, których łatwy dostęp do dóbr nauczył, że wszystko można tanio i bezrefleksyjnie zastąpić – komputer, meble, mieszkanie, a nawet związek.

„Pokolenie Ikea”. Kto w obsadzie?

W roli Piotra i Olgi zobaczymy Bartosza Gelnera i Michalinę Olszańską. W pozostałych rolach występują m.in.: Majka Jeżowska, Paweł Małaszyński, Jan Aleksandrowicz-Kraśko, Sławomir Mandes, Dagmara Bryzek, Adrianna Izydorczyk, Zuzanna Galewicz, Mateusz Dymidziuk i – po raz pierwszy na wielkim ekranie – Adi Nowak.

– W tej historii najbardziej zależy mi na możliwości swobodnego rozmawiania o seksie, czy o tym, że wiele osób korzysta z aplikacji randkowych. Wydaję mi się, że to nie jest żaden temat tabu – w XXI wieku mówienie o tym, że ktoś lubi uprawiać seks, to nie jest nic złego – mówi Bartosz Gelner.

– Książka jest przede wszystkim satyrą na nasze pokolenie. To jest dla mnie najważniejszy element, dlatego tak staram się grać swoją postać – dodaje Michalina Olszańska.

Data premiery filmu „Pokolenie Ikea”

Film „Pokolenie Ikea” trafi do kin 10 marca 2023 roku.

