Polska komedia, na którą warto czekać? Figura, Schuchardt i Żurawski w zwiastunie filmu „Chrzciny”

„Chrzciny” są pełnometrażowym debiutem fabularnym Jakuba Skoczenia („Żuławski o Żuławskim”, „Barwy szczęścia”), który razem z Iwo Kardelem („Kret”) jest także współautorem scenariusza do filmu. Za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica („365 dni”). Scenografię przygotowała Aleksandra Klemens („The End”), kostiumy – Dominika Gebel („Żyć nie umierać”), charakteryzację – Agnieszka Hodowana („Wesele”), montaż – Marek Król („Tajemnica Westerplatte”) i Paweł Sitkiewicz („Underdog”). Produkcja nagrodzona została na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tofifest oraz na Festiwalu Młodzi i Film.

„Chrzciny”. Polska komedia o rodzinie

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

– „Chrzciny” to wspaniała opowieść mówiącą o matriarchacie. Moja bohaterka, Marianna, staje się centralną, a przy tym niebywale silną postacią. Jest motorem wszelkich wydarzeń, ale jej siła tkwi w prostocie gestów, marzeń i dążeń – nadrzędnym celem Marianny staje się ochrona zbiorowości, jaką jest jej rodzina – mówi Katarzyna Figura.

Gwiazdorska obsada

W rolach głównych: Katarzyna Figura („Żurek”, „Kiler”), Maciej Musiałowski („Sala samobójców. Hejter”), Tomasz Schuchardt („Jesteś Bogiem”), Michał Żurawski („Karbala”), Agata Bykowska („Kamerdyner”), Marta Chyczewska („Planeta Singli 3”), Marianna Gierszewska („Nina”), Andrzej Konopka („25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”), Tomasz Włosok („Jak zostałem gangsterem”) i Piotr Ligienza („Planeta Singli”). Produkcja została już doceniona przez widzów i krytyków, czego potwierdzeniem są nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tofifest w Toruniu oraz na Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie.

„Chrzciny”. Kiedy premiera?

Komedia obyczajowa „Chrzciny” w gwiazdorskiej obsadzie, trafi do kin już 18 listopada.

