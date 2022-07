Tom Cruise i jego mistrzowskie wcielenia. 15 najlepszych filmów

Tom Cruise nie miał łatwego dzieciństwa. W rozmowach z dziennikarzami rzadko wraca do tamtego okresu i nie ukrywa, że nie wspomina go dobrze. Jako nastolatek często się przeprowadzał, przez co miał problemy w nawiązywaniu kontaktów. Padał także ofiarą starszych kolegów, którzy nie tylko się nad nim znęcali, ale też szydzili z jego słabych ocen. W jednym z wywiadów zdradził, że w ciągu 12 lat zaliczył aż 15 szkół. Sprawy nie ułatwił też rozwód rodziców aktora. Ojciec Toma Cruise'a opuścił rodzinę, kiedy ten miał 12 lat. Przyszły aktor nie utrzymywał z nim kontaktów, aż do czasu poważnej choroby ojca. Dorosły Tom Cruise zdecydował się odłożyć żal na bok i odwiedził rodzica w szpitalu. Mężczyzna zmarł na nowotwór.

Co ciekawe, Cruise nie marzył o aktorstwie. Chciał zostać sportowcem, albo duchownym – pochodził z bardzo religijnej rodziny. To przełożyło się na decyzję o wstąpieniu do seminarium franciszkańskiego. Po czasie jednak odszedł, stwierdzając, że nie jest to odpowiednia droga dla niego. Mimo to religia pozostała ważna dla gwiazdora. Jedna z licznych kobiet wciągnęła do kościoła scjentologicznego. Mimi Rogers, która została żoną młodszego o sześć lat gwiazdora, przyjaźniła się z założycielem kościoła. I chociaż małżeństwo przetrwało zaledwie dwa lata, to aktor do tej pory jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli instytucji.

Tom Cruise – rozwody i romanse

Drugą żoną Toma Cruise'a została Nicole Kidman. Aktorska para wytrzymała razem 11 lat. W tym czasie para adoptowała dwoje dzieci: Isabellę Jane i Connora Antony’ego. Niestety kiedy Kidman zaszła wreszcie w upragnioną ciążę, Cruise wdał się w romans z Penelope Cruz, dla której zostawił żonę. Porzucona aktorka poroniła, a po latach nie ukrywała, że związek nie był dla niej łatwy. Gwiazda wielokrotnie wyznała, że Tom Cruise miał być zazdrosny o jej karierę i rozpoznawalność.

Tom Cruise także u boku Penelope Cruz nie wytrwał długo. W 2004 roku gwiazdor bez pamięci zakochał się w Katie Holmes. Jego zachowanie w programie „Oprah Winfrey Show” przeszło do historii. Gwiazdor, skacząc po kanapie krzyczał o miłości do Holmes. Para pobrała się we włoskim zamku, a ślubu oczywiście udzielił im przedstawiciel kościoła scjentologicznego. Małżeństwo doczekało się jednej córki, ale aktorka podjęła decyzję o rozwodzie. Trzecia żona Cruise'a także nie ukrywała, że małżeństwo było dla niej traumą. Gwiazdor miał ją kontrolować, a także zabraniać gry w filmach.

Tom Cruise kochany przez Hollywood

Mimo wielu zawirowań w życiu prywatnym aktor ciągle może liczyć na masę propozycji zawodowych i uznanie fanów. Filmy z jego udziałem ciągle biją rekordy popularności. Trudno uwierzyć, że Tom Cruise 3 lipca skończył 60 lat. Jak donoszą zagraniczne media, ten wyjątkowy dzień spędził na koncercie Adele w Hyde Parku. Za kulisami otrzymał tort, życzenia i jedyne w swoim rodzaju „Sto lat”.

Tom Cruise wystąpił w ponad 40 produkcjach, ale wiele z nich zasługuje na uznanie. Chociaż do Oscara był nominowany aż trzy razy, dalej czeka na swoją statuetkę. Obecnie 60-letni aktor nagrywa kolejną część „Mission: Impossible”. W sieci pojawiło się zdjęcie jak gwiazdor wypada z kokpitu samolotu i wisi na jego skrzydle. Cruise znany jest z ryzykowanych scen, w których nie korzysta z pomocy kaskadera. „W tym czasie maszyna gwałtownie nurkuje, a następnie wykonuje tzw. beczkę, czyli obrót dookoła swojej osi podłużnej” – czytamy w poście twórców filmu.

instagram

Zobaczcie, 15 najlepszych filmów z Cruise, według użytkowników serwisu Rotten Tomatoes.

15. „Ludzie honoru”



Dwaj żołnierze zostają oskarżeni o zabójstwo kolegi. W trakcie procesu adwokat trafia na ślad "fali" w armii.



14. „Magnolia”



Dzień z życia kilku ludzi, których historie układają się w wielowątkową, mozaikową konstrukcję.



13. „Jerry Maguire”



Bogaty i wpływowy agent sportowy w krótkim czasie traci wszystko, co posiada. Od tej pory będzie musiał zmienić swój sposób postępowania.



12. „Król przemytu”



Historia Barry'ego Seala, człowieka, który jednocześnie pracował dla CIA oraz kartelu.



11. „Urodzony 4 lipca”



Ron, zgłaszając się na ochotnika do armii, jest dumny, że służy ojczyźnie. Rany, jakie odnosi w Wietnamie powodują nie tylko kalectwo, ale także całkowitą zmianę jego światopoglądu.



10. „Zakładnik”



Nocny taksówkarz zostaje zmuszony przez płatnego zabójcę do pomocy w wykonaniu pięciu zleceń.



9. „Kolor pieniędzy”



Doświadczony bilardzista i jego zdolny, choć niepokorny, uczeń przemierzają Stany Zjednoczone, grając w przydrożnych klubach.



8. „Rain Main”



Karierowicz Charlie dostaje informację o śmierci ojca, z którym od lat nie miał kontaktu. Z testamentu dowiaduje się, że ma starszego brata chorego na autyzm.



7. „Raport mniejszości”



W 2054 roku można przewidzieć przyszłość, a winnych ukarać, zanim popełnią zbrodnię. Komisarz John Anderton zostaje oskarżony o morderstwo, do którego jeszcze nie doszło.



6. „Na skraju jutra”



Walczący z agresywną rasą obcych żołnierz zostaje zamknięty w pętli czasu i skazany na ciągłe przeżywanie tego samego dnia. On i legendarna bohaterka wojenna łączą siły, aby powstrzymać agresorów.



5. „Ryzykowny interes”



Pod nieobecność rodziców nastolatek Joel poznaje kobietę lekkich obyczajów, Lanę, i za jej namową urządza w miejscu zamieszkania... dom publiczny.



4. „Mission: Impossible - Ghost protocol”



Hunt i jego ekipa zostają oskarżeni o zamach w siedzibie rosyjskiej Dumy. Planują udaremnić kolejny atak i oczyścić się z zarzutów.



3. „Mission: Impossible - Rogue Nation”



Agent IMF Ethan Hunt wraz ze swoim ludźmi mierzy się z organizacją Syndykat.



2. „Top gun: Maverick”



Po ponad 20 latach służby w lotnictwie marynarki wojennej, Pete "Maverick" Mitchell zostaje wezwany do legendarnej szkoły Top Gun. Ma wyszkolić nowe pokolenie pilotów do niezwykle trudnej misji.



1. „Mission: Imposible - Fallout”



Konsekwencje zakończonej niepowodzeniem misji IMF może odczuć cały świat. Aby zapobiec katastrofie, Ethan Hunt i jego zespół muszą stanąć do wyścigu z czasem. Czytaj też:

Fabijański wydał oświadczenie ws. „projektu z Rafalalą”. „Jestem zastraszany”