Po 27 latach odeszła z „Klanu”. „Pozbyłam się aktorskiego wroga”

Ciągle wydawało mi się, że jeszcze uda mi się naprawić to, co mnie uwierało, że jeszcze dam radę, że wytrzymam te wszystkie trudy, a przede wszystkim, że zmieni się scenariusz, który z czasem kompletnie mnie nie zadowalał. Kiedy wreszcie zdecydowałam, że odchodzę, byłam szczęśliwa i dumna z siebie, że udało mi się wyzwolić, usamodzielnić, uwolni z tych więzów, które były dla mnie czasem nie do zniesienia – w pierwszym takim wywiadzie mówi „Wprost” Barbara Bursztynowicz, do niedawna gwiazda „Klanu”. – Czułam się coraz bardziej niedowartościowana, niewykorzystana, nie w pełni doceniona – dodaje rozgoryczona.

Barbara Bursztynowicz to aktorka teatralna oraz filmowa. Największą popularność przyniosła jej rola farmaceutki Elżbiety Lubicz-Chojnickiej w serialu „Klan”. Aktorka wcielała się w tę postać przez prawie 27 lat. Wiktor Krajewski: Jakie jest teraz pani życie?

Barbara Bursztynowicz: To bardzo złożone pytanie i nie jest łatwo na nie odpowiedzieć. Musiałabym wyjaśnić od początku wszystkie przyczyny i uwarunkowania, które doprowadziły do tego, że moja przygoda z serialem „Klan” dobiegła końca. Była to decyzja podjęta pod wpływem chwili? Z zamiarem odejścia z serialu nosiłam się już od dłuższego czasu. Ale odpowiadając na pierwsze pytanie, nawiążę do słów tytułowej piosenki, do której odwołał się pan w pytaniu. „Życie, życie jest nowelą…" ...raz przyjazną, a raz wrogą. Właśnie, to słowa, które są kwintesencją prawdziwego życia. Taka też zapewne będzie moja przyszłość po „Klanie”. Mam nadzieję, że tych zdarzeń przyjaznych będzie więcej. Jak już powiedziałam, z zamiarem odejścia z serialu nosiłam się od dłuższego czasu, ale...