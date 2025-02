Tadeusz Drozda: Mam nadzieję, że Polska da sobie radę beze mnie

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz „Wprost”: Polska satyra wiele zawdzięcza elektrykom, przykładem jest pan, Jerzy Skoczylas, Jan Kaczmarek…

Tadeusz Drozda: To raczej zbieg okoliczności. Tu zawdzięczamy coś historykom, tam biologom, tu z kolei mechanikom; myślę, że to jest tylko kwestia statystyk. Np. Lech Wałęsa też jest elektrykiem przyuczonym i on w sprawach praktycznych wie więcej niż ja, pracował jednak przy tych kablach…

Lecha Wałęsa ma coś z satyryka?

Myślę, że każdy człowiek, który myśli logicznie, jest satyrykiem. Dobrze zrobiłem kończąc Politechnikę, bo ona uczy logicznego myślenia, a właśnie na tym polega robota satyryka: wyszukuje brak logiki w działaniach. Niektóre okazują się śmieszne, szczególnie w naszym kraju, a jeśli ktoś myśli logicznie, zawsze to wyłapie. Tylko w przypadku działań polityków, oprócz tego, że wywołują śmiech, należałoby jeszcze zadbać o skutki. Ja widzę, że panu Tuskowi to nie bardzo idzie, ale tak to jest, jak wchodzi się na duże bagno – ciężko się osuszyć. W związku z tym trochę też go podziwiam, że się nie załamuje i działa dalej.

Powiedział pan kiedyś, że podziwia również Jarosława Kaczyńskiego. Za co?

Jedynie za to, że potrafi zdobyć dla swoich argumentów tak ogromną liczbę zwolenników, a nawet wyznawców, ale tak kariery robią wielkie postaci, które się nie najlepiej zapisały w historii. Nie będę przywoływał tych niechlubnych nazwisk, w każdym razie było parę takich wybitnych postaci, źle zapisanych w historii, które potrafiły porwać za sobą tłumy. I pan Jarosław też taki jest: porywa tłumy i potrafi pozbyć się tych, którzy mu trochę brużdżą.

Jakie działania polityków możemy obecnie zaliczyć do nielogicznych?

Ponad 50 lat działam w tej branży i nasza rzeczywistość zawsze dostarczała mi wiele tematów do żartowania; ktoś zawsze robił jakieś głupoty. Są w Polsce przepisy niestosowane: przestępca, jeśli ma legitymację partyjną – nieważne, z której partii – może robić, co chce. Jeżeli pan Braun bierze gaśnicę i gasi nią świecę chanukową, to w normalnym kraju przestałby być posłem już następnego dnia. W Polsce do dzisiaj jest. Bo u nas z powodów politycznych można zrobić każde chamstwo. To jest paraliżujące, że nie ma skutków takich działań. Albo to, że pan Ziobro wygraża w telewizji panu Tuskowi i Bodnarowi, wykrzykując, że to są przestępcy i on ich do więzienia powsadza…

Facet, który ma ileś tam zarzutów prokuratorskich będzie wsadzał do więzienia innych? Można załamywać ręce, ja dodaję jeszcze od siebie żarty z tych nonsensów.

Jak się zaczęło to pana żartowanie, jakie miał pan ambicje na początku swojej drogi?

W ogóle nie miałem żadnych, u mnie to wszystko wydarzało się przypadkowo. Zdawało mi się, że jestem uzdolniony scenicznie, pojechałem więc zdawać do szkoły teatralnej w Warszawie, potem w Krakowie – i tu, i tu nie zdałem. Dziś wiem, że dobrze się stało, bo znacznie łatwiej przychodzi mi wygłaszanie na scenie swoich tekstów niż tych przez kogoś napisanych. Ale, zakładając razem z Janem Kaczmarkiem kabaret Elita, w ogóle o tym nie myślałem. Jak nas zaprosili do Opola z piosenką „Kurna chata” i zdobyliśmy tam jedną z głównych nagród, to był szok! Wtedy cała Polska oglądała Opole, więc to przyniosło naszemu kabaretowi w ciągu jednego wieczoru gigantyczną popularność. A potem: rano studia, bo mama moja chciała mieć syna inżyniera, a ja ją bardzo kochałem i nie miałem sumienia z nich zrezygnować, a wieczorami robiliśmy występy. Zaczęli nam też płacić.

U nas na wydziale elektrycznym były wtedy tylko dwa samochody: jeden – Wartburg, którego miał dziekan i mój Fiat 125, na którego sam zarobiłem. Potem to wszystko dalej bardzo szybko szło do przodu…

Z czym wiązała się ta gigantyczna popularność wtedy i czy czasem ona pana nie uwierała?

Kłopotliwi byli podpici faceci, którzy koniecznie chcieli się z Drozdą napić wódki... Ale nauczyłem się unikać takich ludzi. Generalnie odbiór społeczny był bardzo dobry, to było miłe. W czasach, kiedy program „Śmiechu warte” był oglądany przez kilka milionów ludzi co tydzień, właściwie nie było człowieka, który by mnie nie znał. Miesięcznik „Sukces” na początku lat dziewięćdziesiątych zrobił ranking popularności rozpoznawalnych Polaków i ja ten ranking wygrałem. Drugi był Daniec, biskup Pieronek – trzeci, a czwarty – Jacek Kuroń. Dzisiaj jest zgoła inaczej: wchodzę do hotelu, bo czasem jeszcze wyjeżdżam na występy, a pani na recepcji pyta mnie, jak się nazywam.