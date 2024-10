Popularny youtuber zatrzymany przez CBŚP. Służby potwierdziły doniesienia

Jak przekazuje Radio Kraków razem z youtuberem miało dojść do zatrzymania kilku innych osób, a majątek twórcy miał zostać zabezpieczony. Informację o zatrzymaniu przekazał dziennikarz Radia Kraków, Patryk Kubiak, podając, że źródła policyjne potwierdziły te działania. Informację o zatrzymaniu miało potwierdzić także CBŚP.

Budda zatrzymany przez CBŚP

Budda, którego prawdziwe imię to Kamil L., w ostatnich miesiącach wycofywał się z aktywności w internecie, zapowiadając zakończenie swojej kariery z powodu narastających problemów osobistych i konfliktów w środowisku influencerów. W ramach pożegnania zorganizował loterię, w której do wygrania były luksusowe samochody o łącznej wartości około 8 milionów złotych.

Obecnie jak informuje Radio Kraków sprawą zajmuje się Prokuratura Krajowa w Szczecinie. Szczegóły dotyczące zarzutów i dalszych kroków w sprawie Buddy na razie nie zostały ujawnione.

Kim jest Budda?

Budda, znany w mediach społecznościowych pod tym pseudonimem, to Kamil L., jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce, specjalizujący się w motoryzacji. Jego kanał na YouTube zyskał ogromną popularność dzięki treściom związanym z luksusowymi samochodami, testami pojazdów oraz relacjom z wydarzeń motoryzacyjnych. Budda zdobył setki tysięcy subskrybentów, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w tej branży w Polsce. Niedawno w kinach pojawił się także film „Budda. Dzieciak ‘98”, który opowiada o życiu i sukcesie youtubera.

Oprócz działalności w internecie, Budda był znany z organizowania różnego rodzaju konkursów i loterii, w których nagrodami były luksusowe auta. W jego ostatnich miesiącach aktywności na platformie zapowiedział zakończenie kariery, tłumacząc to problemami osobistymi oraz niechęcią do kontynuowania działalności w otoczeniu pełnym konfliktów i patologii, co publicznie wyrażał w swoich wypowiedziach.

Budda wycofał się z mediów społecznościowych krótko przed pojawieniem się informacji o jego zatrzymaniu przez CBŚP. Jego ostatnim nagraniem był film, w którym udział wziął także aktor Cezary Pazura.instagram