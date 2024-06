Charytatywnie, rozrywkowo i merytorycznie – przepis na sukces Samorządu Studenckiego Wydziału Zarządzania UW

Samorząd Studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego to największa i najlepiej działająca jednostka samorządowa na całym Uniwersytecie Warszawskim. Organizacja ta skupia ponad 70 aktywnych studentów, którzy swoją działalnością wychodzą poza tradycyjne ramy studiowania. Przygotowują akcje charytatywne i spotkania integracyjne, współorganizują Dni Karier WZ UW, organizują projekty edukacyjne i szkoleniowe, a także i WuZetalia – cykliczne wydarzenia kulturalne na dużą skalę. Członkowie Samorządu wykorzystują swoje umiejętności z zakresu zarządzania projektami, aby realizować różnorodne inicjatywy na najwyższym poziomie.

Owocna współpraca

„Samorząd reprezentuje społeczność studencką Wydziału Zarządzania, która liczy około 5000 osób. Na bieżąco reaguje na potrzeby studentów, dbając o ich interesy i aktywnie angażując się w życie akademickie. Aktywne działania, takie jak WuZetalia czy Dzień Karier, pozytywnie wpływają na wizerunek uczelni zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Organizacja takich wydarzeń pokazuje, że uczelnia wspiera studentów i dba o ich rozwój na różnych płaszczyznach. Z mojej perspektywy Samorząd stanowi ważny pomost między studentami a władzami uczelni. Dzięki regularnym kontaktom możemy lepiej zrozumieć potrzeby i problemy studenckiej społeczności, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie wydziału” – mówi prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

„Współpracę Samorządu z Wydziałem oceniam bardzo pozytywnie. Zawsze możemy liczyć na wsparcie kolegium dziekańskiego, pracowników naukowych czy administracyjnych. To dzięki nim wszystkim nasze projekty możemy rozwijać w dużo szerszym zakresie i na coraz to wyższym poziomie. Bardzo nas cieszy, że ta współpraca działa na warunkach partnerskich – wiemy, że możemy liczyć na Wydział, a Wydział zawsze może liczyć na nas” – mówi Wiktoria Nastałek, Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozrywkowo i merytorycznie? Dla WZ UW to proste

WuZetalia, coroczna impreza z okazji juwenaliów, ma swoje dwie odsłony – klasyczny koncert z doskonałą muzyką, będący okazją do wspólnego świętowania minionego roku akademickiego oraz merytoryczną – kilkugodzinny event poświęcony tematyce zarządzania, składający się z paneli dyskusyjnych, umożliwiających poszerzenie wiedzy i networkingu z liderami biznesu.

Dzień Karier WZ UW odbywa się dwa razy w roku akademickim we współpracy z Biurem Karier i Absolwentów WZ UW. Jest okazją do przemyśleń i usystematyzowania planu na swoją ścieżkę zawodową w przyszłości, spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw i ekspertami z zakresu zarządzania, projektów i szeroko rozumianego biznesu.

„Samorząd działa na wielu płaszczyznach – organizujemy zarówno wydarzenia rozrywkowe, merytoryczne, charytatywne czy sportowe. Staramy się działać kompleksowo, aby każdy student naszego wydziału znalazł dla siebie odpowiednią i atrakcyjną aktywność. Na wyróżnienie zdecydowanie zasługują WUZETALIA. Są to juwenalia Wydziału Zarządzania i tym samym największe regionalia w Polsce. Co roku gościmy na nich artystów z najwyższej półki – wystąpili już u nas Otsochodzi, Young Igi, Guzior czy Waima. A oprócz koncertów, to po prostu świetna okazja do spędzenia czasu w gronie znajomych! Przygotowujemy ku temu różnorodne strefy, aby każdy znalazł coś dla siebie. To między innymi strefa gastronomiczna, strefa chillu, strefa charytatywna czy partnerów wydarzenia. Kolejnym ważnym wydarzeniem jest Dzień Karier WZ UW, który jest wspólnym wydarzeniem Samorządu i Wydziału Zarządzania. To organizowane przez nas dwa dni targów pracy, gdzie zapraszamy największe firmy na rynku do zaprezentowania swoich ofert pracy, stażu czy praktyk. Chcemy w ten sposób wesprzeć studentów na początku ich kariery zawodowej i pomóc znaleźć najbardziej odpowiedni dla nich kierunek rozwoju” – mówi Wiktoria Nastałek.

WZ charytatywnie

Jako społeczność empatyczna i zaangażowana, studenci Wydziału Zarządzania UW z ogromnym entuzjazmem podejmują inicjatywy charytatywne – od zbiórek dla osób potrzebujących po spacery ze schroniskowymi psiakami. Poczynania Samorządu i fotorelacje z wydarzeń można śledzić w mediach społecznościowych. Coroczny Kiermasz Walentynkowy, podczas którego sprzedawane są wypieki przygotowane przez studentów, ma na celu zebranie funduszy dla Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, działającej na rzecz kobiet z rakiem piersi, od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W ramach akcji „Szlachetna Paczka” Samorząd zebrał aż 5190 zł oraz niezbędne produkty i sprzęty dla jednej z potrzebujących kobiet. Cyklicznie organizowane są także akcje krwiodawstwa.

„Samorząd to przede wszystkim organizacja od studentów dla studentów. Zależy nam, aby tworzyć piękne wspomnienia z okresu studiów dla całej społeczności na Wydziale Zarządzania. Nasze wydarzenia sprzyjają integracji studentów i wspierają zacieśnianie relacji między nimi. Studenci mają okazję do wzięcia udziału w wielu rozwijających wydarzeniach, wyjazdach do polskich lub zagranicznych miast, a także (a może przede wszystkim) do dobrej zabawy podczas wszystkich tych aktywności! Społeczność studencka naszego Wydziału wie również, że wszyscy z nich mogą się do nas zwrócić w każdej kwestii i zawsze spotkają się z wyciągniętą z naszej strony ręką. Zawsze stajemy po stronie studentów i żadna kwestia nie pozostaje nam obojętna. Dzięki temu cieszymy się dużym zaufaniem wśród studentów – wiedzą oni, że mogą na nas liczyć, a my jesteśmy tu dla nich” – komentuje Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego.

Dobry wpis w CV

Jak podkreśla Wiktoria Nastałek, działalność w samorządzie to przede wszystkimi świetna okazja do rozwoju i zebrania unikalnego doświadczenia: „Prowadzimy nasze akcje na wielu płaszczyznach, a w ciągu roku każdy z członków samorządu dostaje indywidualne zadania, w których ma okazję się wykazać i zebrać unikalne doświadczenie. Taka osoba staje się później atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy, a rekruterzy doceniają wiedzę i praktykę jaka jest wynoszona z działalności w samorządzie. Stawiamy na rozwój, dlatego w ciągu roku członkowie samorządu mogą liczyć na szkolenia dedykowane wyłącznie dla naszej organizacji. Ku naszemu zadowoleniu, szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem, a samorządowcy wyciągają cenną wiedzę i doświadczenie wprost od profesjonalistów w swoich dziedzinach” – podsumowuje.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ UW) to najstarszy wydział zarządzania w Polsce i najstarsza w Europie Środkowo-Wschodniej jednostka kształcąca w zakresie zarządzania. WZ UW powstał w 1972 r. Od 1991 r. WZ UW prowadzi prestiżowy program studiów EMBA, od 2007 r. nieprzerwanie otrzymuje prestiżową akredytację AMBA. W 2017 r. WZ UW otrzymał akredytację EQUIS – jedną z 3 najważniejszych akredytacji dla uczelni biznesowych na świecie. W 2022 r. WZ otrzymał akredytację AACSB i tym samym zdobywa tzw. „trzy korony” – trzy najważniejsze międzynarodowe akredytacje. Wydział Zarządzania posiada 5 na 5 tzw. palmes of excellence przyznawanych najlepszym uczelniom i wydziałom biznesowym na świecie.

Wydział Zarządzania UW jest dumnym przedstawicielem polskiej edukacji biznesowej na arenie międzynarodowej i kontynuuje swoją misję formowania przyszłych liderów biznesu, gotowych na wyzwania globalnego rynku. WZ UW aktywnie angażuje się we współpracę z biznesem, partnerem wydziału są m.in.: Bank Millennium, Santander Bank, PwC, Henkel, KPMG, Mars, P&G, Bank Pekao, Schneider Electric, L’Oréal, Alior Bank, Makro, Sii.

Strona internetowa: https://wz.uw.edu.pl/