Wellman do syna: Jesteś za stary, żebym musiała cię promować. Nie wepchałam cię do telewizji, robimy coś swojego

Ciągle powtarzam, że nie mogę zrozumieć ludzi, którzy nie mają ze swoim dorosłym dzieckiem kontaktu. Albo mają kontakt sporadyczny. To rzeczy, które nie mieszczą mi się w głowie. Nie mówię o ingerencji w życie dziecka. Kuba wyprowadził się z domu mając 22 lata, szybko uzyskał niezależność, ale to nie oznaczało, że straciliśmy ze sobą kontakt – mówi Dorota Wellman, która z synem tworzy podcast „WELLcome w popkulturze”. – Jest fajnie, bo sami go finansujemy, nie mam kaca moralnego, że wchodzę z butami w skrajnie nepotyczny klimat – podkreśla Jakub Wellman.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Czego nauczyliście się o sobie dzięki zawodowej, podcastowej współpracy? Jakub: Dużo o sobie wiedzieliśmy. Poza tym ja już wcześniej miałem okazję obserwować mamę przy pracy. Dorota: Jesteśmy ze sobą blisko. Mamy nieustanny kontakt, choć Kuba ma swoje życie. Jakub: Dzieli nas 25 kilometrów i raz w tygodniu możemy się spotykać. Albo i częściej. Dorota: Ale dzwonimy do siebie dużo częściej. Są rzeczy, które nas kręcą, podniecają i chcemy o nich rozmawiać. Absolutnie nie o tym, co mamusia ugotowała synusiowi na obiad, bo takie tematy raczej nas nie dotyczą. To czym się wymieniacie, jak wygląda ten przepływ? Dorota: Dostaję od Kuby fragment programu do obejrzenia, albo jakiegoś występu. Ja wysyłam mu artykuł. Polecamy sobie filmy, seriale, książki. Kontakt jest stały. Jakub: A ja myślę, że o ile pracując wspólnie się nie zaskakiwaliśmy, to ja na pewno wielu rzeczy się nauczyłem. Czego? Jakub: Lepszego zadawania pytań. Dorota: Kuba lubi gadać. Jakub: W podcaście pytania nie muszą być króciutkie. Może być wstęp, anegdotka, zaznaczony kontekst. Dorota: Ja dzięki Kubie otwieram się na inne, nowe dla mnie tematy. Takim przykładem jest świat gier, polskich gier. To cię zafascynowało? Dorota: Tak. Bo ekscytujemy się tym, że polski aktor zagrał przez 30 sekund w zagranicznym filmie, albo zagrał i go wycięli. Tymczasem w świecie gier osiągamy międzynarodowe sukcesy, powinniśmy się tym chwalić, szczycić, ale gry wciąż uważamy za gorszy sort twórczości artystycznej.