Kolejna dziennikarka TVP przeszła do Kanału Zero. Znamy ją z „Wiadomości”

O nowej dziennikarce, która zasili szeregi Kanału Zero, Krzysztof Stanowski poinformował za pośrednictwem Twittera we wtorek 16 kwietnia. „Cześć Mario, witamy w zespole” – napisał dziennikarz i dodał grafikę ze zdjęciem Stepan.

Kim jest Maria Stepan, nowa dziennikarka Kanału Zero?

Maria Stepan była wcześniej dziennikarką Telewizji Polskiej. Od 2019 roku prowadziła cykl reporterski „Głębia ostrości” w TVP1, a od jesieni 2018 roku była gospodynią „Kobiecym okiem” w TVP Info. Specjalizuje się w tematyce wshodniej i była twórczynią wielu reportaży, między innymi dotyczących wojny na Ukrainie. W 2023 roku przygotowała film dokumentalny „Nie wolno ustępować!” o polityce zagranicznej w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej Stepan pracowała także w Radiu Plus i Radiu ZET. Jest autorką książki „Człowiek to człowiek, a śmierć to śmierć”.

Kto przeszedł z TVP do Kanału Zero?

Przypomnijmy, w Kanale Zero pracują też inne twarze znane z Telewizji Polskiej. Na początku zmian w TVP pracę u Stanowsiego znalazła Izabella Krzan, która prowadziła „Pytanie na Śniadanie” w publicznej telewizji, a na początku kwietnia tego roku skład redakcji Kanału Zero zasiliła Arleta Bojke. Dziennikarka, która z TVP współpracowała przez 20 lat, teraz prowadzi format „Świat od zera” na kanale YouTube.

Sukces Kanału Zero

Krzysztof Stanowski ogłosił plany założenia Kanału Zero po tym, jak w październiku 2023 roku odszedł z Kanału Sportowego. Teraz Kanał Zero, który ruszył w lutym 2024 roku ma ponad milion subskrybentów i może pochwalić się setkami wyświetleń pod zamieszczanymi wideo.

W Kanale Zero pracują między innymi Robert Mazurek (polityka), Marcin Matczak (prawo), Tomasz Raczek (film), Marcin Meller (poranne pasmo), Izabella Krzan (pasmo poranne) czy Tede (rozrywka).

