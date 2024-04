Smutny los współzałożyciela zespołu Perfect. „Ma samochód, ale nie wie, gdzie zaparkował”

Morawski mieszkał w Ząbkach ze swoją żoną Lilą, z którą zaangażował się w prowadzenie Fundacji Dzieci Ulicy i domu adaptacyjnego Uniwersytet Leśny. Do tej pory funkcjonuje strona internetowa tej inicjatywy, na której można znaleźć jego zdjęcia z osobami, którym pomagał. W galerii są też fotki z koncertu charytatywnego zespołu Perfect.

Teraz Wojciech Morawski jest pod opieką Polskiej Fundacji Narodowej, która zajmuje się potrzebującymi, często chorymi muzykami. Artysta mieszka obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Sulejówku pod Warszawą. W 2023 roku fundacja podawała, że robi wszystko, co w jej mocy, aby znaleźć środki na to, by pomóc artyście w powrocie na scenę. W ubiegłym roku zorganizowany został dla niego specjalny konkurs charytatywny.

Krzysztof Skiba prosi o pomoc dla współzałożyciela Perfectu

Teraz z Morawskim spotkał się Krzysztof Skiba, a jego stan opisał w sieci. Lider zespołu Big Cyc napisał, że jego kolega ma poważne problemy zdrowotne.

„Jaki jest problem Wojtka? Pytam go jak mu tam jest w tym Domu Pomocy Społecznej, w którym obecnie mieszka. Macha tylko ręką i się uśmiecha, a w okolicy oka widzę coś jakby łzę, ale może to tylko złudzenie” – opisuje muzyk i potem przytacza ich rozmowę.

„Masz swój pokój, czy mieszkasz z innymi? – pytam. Nie wiem – odpowiada. Ta odpowiedź mnie dobija. Facet, który grał w takich zespołach jak Klan, Breakout, Porter Band i Perfect traci pamięć” – czytamy. „Wojtek ma jeszcze stare auto. Można by je sprzedać, byłaby kasa na leki, ale nie wie co z nim zrobił, ani gdzie zaparkował” – podaje dalej Skiba.

Na koniec artysta apeluje do wszystkich ludzi o wsparcie Wojciecha Morawskiego, choćby 1,5 proc. podatku, wpisując KRS Polskiej Fundacji Narodowej w zeznania podatkowe PiT.

