Kolejny mężczyzna kpi z aktywistki Dominiki Lasoty. Rafał Patyra w TV Republika się nie hamował

Przypomnijmy, w środę 17 kwietnia w „Porannej rozmowie RMF FM”, prowadzonej przez Roberta Mazurka pojawiła się aktywistka klimatyczna z organizacji „Inicjatywa Wschód” Dominika Lasota.

Rozmowa dotyczyła ostatnich akcji protestacyjnych. 22-latka podkreślała, że nieposłuszeństwo obywatelskie to jedna z form protestu, do której aktywiści mają prawo. – Ci ludzie nie robią tego z przyjemności, ci ludzie robią to z przerażenia – tłumaczyła.

Robert Mazurek był pouczany w RMF FM. Wypomniał 22-latce wykształcenie

Robert Mazurek w odpowiedzi przytoczył wyrok sądu z Monachium, w którym uznano, że grupa Ostatnie Pokolenie została sklasyfikowana jako zorganizowana grupa przestępcza.

– Myślę, że w historii mamy przykłady na to, że różne ruchy społeczne były w swoim czasie uważane za terrorystów, po czym po czasie... mamy, chociaż Martina Luthera Kinga, którego teraz wychwalamy – odpowiedziała aktywistka.

Wówczas Mazurek stwierdził, że Kinga nikt nie nazywał terrorystą, a Lasota odparła: „Trzeba poczytać podręczniki, on był rutynowo określany jako terrorysta”. Po tej wypowiedzi dziennikarz postanowił, że słuszne będzie zapytanie 22-latki o jej wykształcenie. – Cieszę się, że pani akurat mnie poucza. A proszę mi powiedzieć, pani, jakie ma wykształcenie? – zapytał, a Lasota odpowiedziała, że ukończyła liceum. – A. No tak. To rzeczywiście, to jest argument – stwierdził w odpowiedzi 53-letni Mazurek i dodał, że nie kpi z wiedzy aktywistki, a to ona „próbuje go pouczać”.

Rafał Patyra kpi z aktywistki Domiki Lasoty w TV Republika

Ta wymiana zdań stała się także pretekstem do wyśmiewania Lasoty i jej wykształcenia w TV Republika.

– Głośno ostatnio u nas o aktach wandalizmu dokonywane przez tzw. aktywiszcza klimatyczne. Po zakłócaniu koncertu w filharmonii czy oblewaniu farbą warszawskiej Syrenki, wyrażaliśmy wątpliwości co do poziomu intelektualnego owych aktywiszcz. Ale to był błąd. One są wykształcone – stwierdził w „Expressie Republiki” dziennikarz. Potem ukazany został fragment rozmowy z RMF FM.

– Nie liceum, a chęć szczera, zrobi z ciebie aktywiszcze. Ciszej nad tą trumną – stwierdził Patyra.

