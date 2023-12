Tomasz Karolak przekazał smutną informację. Helenka nie żyje

Przypomnijmy, kilka dni temu Tomasz Karolak, który nie ma w zwyczaju dzielenia się prywatnymi szczegółami ze swojego życia, poinformował w mediach społecznościowych, że córka jego brata leży w szpitalu po tym, jak pękł jej tętniak w mózgu.

„Moja rodzina została dotknięta bardzo ciężkim doświadczeniem. Córka mojego brata, Helenka Karolak, leży w śpiączce, pękł jej w mózgu tętniak. O niczym nikt nie wiedział. Dziecko po prostu walczy. Proszę was tylko o jedno, prześlijcie dla Helenki Karolak, która leży na Banacha taką intencję »Helenka, kochamy Cię«. Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci i chore i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie »Helenka, Helenka, kochamy Cię«” – powiedział aktor.

Niestety, w czwartek 27 grudnia aktor poinformował, że stało się najgorsze. „Święta w mojej rodzinie minęły w bólu i zadumie po utracie ukochanej osoby. Chciałem wam podziękować w imieniu mojej rodziny i rodziców Helenki za to wasze wsparcie i ogrom miłości, który wysyłaliście. Czuliśmy, że nie jesteśmy sami. Oni czuli, że nie są sami w tym bólu” – podał na InstaStory Karolak. „Helena stała się dla nas nauczycielem i stała się naszym aniołem. Dziękuję Wam bardzo i jeszcze raz po prostu Was pozdrawiam” – dodał aktor.

Kim jest brat Tomasza Karolaka?

Tomasz Karolak jest synem Hanny i Andrzeja Karolaków, którzy w okresie PRL byli oficerami Ludowego Wojska Polskiego i służyli w Pułku Lotniczym oraz Dywizjonie Rakietowym.Wychowywał się z jednym bratem, Piotrem, który wciągnął go do świata filmu.Przez wiele lat aktor dorabiał na promocjach w hipermarkecie i często nie miał co jeść, jednak jego odmieniło się za sprawą właśnie Piotra Karolaka.

„Piotr pracował w produkcji filmowej. Zaczynał od pomocy technicznej, a później najczęściej był asystentem reżysera albo kierownikiem planu. On znał wszystkich i wszyscy znali jego. A Tomka zabierał czasami na imprezy. Pokazywał mu wszystko od kuchni, poznawał z ludźmi” – podawał kilka lat temu „Plotek”.

Wiadomo, że bracia pracowali razem między innymi przy produkcji „Ciało”. To właśnie po tym filmie Tomasz Karolak zaczął dostawać więcej propozycji.

