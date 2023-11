Rafał Brzozowski szczerze o wierze w Boga. Apeluje do fanów: Odmawiajcie różaniec

Rafał Brzozowski jest bardzo dobrze znany widzom Telewizji Polskiej. To właśnie tam, od startu w programie „The Voice of Poland”, zaczęła się jego kariera. Po rozpoczęciu współpracy z TVP w 2017 roku piosenkarz coraz częściej zaczął się pojawiać w programach telewizji publicznej. Prowadził m.in. „The Voice Senior”, „Koło Fortuny”, „Jaką To Melodię”, czy koncert sylwestrowy w Zakopanem w 2018 roku.

Brzozowski apeluje: Odmawiajcie różaniec

W 2021 roku został reprezentantem Polski w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji z piosenką „The Ride”, jednak nie udało mu się awansować do finału. W półfinale zajął jedno z ostatnich miejsc, co należy uznać za porażkę. Występ na europejskiej scenie przysporzył mu w Polsce wielu krytyków. W ostatniej rozmowie z Bartoszem Boruciakiem zdradził, jak radzi sobie z problemami. Ważna dla niego jest wiara.

– Nie mogę powiedzieć, że jestem święty albo że zachowuję się w sposób idealny, tak jak powinienem. Natomiast wiara to piękny reset. Jest to punkt odniesienia, do którego zawsze w trudnych chwilach można się zwrócić i dzięki któremu można się wyciszyć – powiedział Brzozowski. Przyznał, że praktyki religijne mają dla niego szczególne znaczenie i dają wiele dobrego.

– Jestem osobą wierzącą. W najcięższych momentach życia zawsze odnosiłem się do wiary, do Boga i się tego absolutnie nie wstydzę i nie boję. Modlitwa daje spokój i poczucie własnej wartości oraz to, że nie jest się samotnym człowiekiem – powiedział w wywiadzie prezenter.

Już w przeszłości Rafał Brzozowski nie krył się z tematem wiary. Podczas Sudeckiego Forum Inicjatyw w Głuszycy w 2022 r. skierował specjalny apel do fanów.

– Chciałbym wam jeszcze powiedzieć ważną rzecz: odmawiajcie różaniec. Wiem, co mówię, bo sam miałem dużo problemów w życiu i Nowenna Pompejańska mnie uratowała. Polecam wszystkim. Pamiętajcie, Pan Bóg, Maryja na pierwszym miejscu, a potem reszta się ułoży – powiedział prezenter cytowany przez „Super Express”.

