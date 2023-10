QUIZ:

Quiz idealny na piątek. Do tych piosenek tańczyło się na prywatkach

Piątkowy wieczór to idealny moment, żeby zadać sobie pytanie: Gdzie się podziały tamte prywatki? Przed wami quiz z utworów, które lata temu były największymi hitami podczas spotkań towarzyskich. Chociaż wówczas muzyka była mniej dostępna i zapewne powstawało mniej piosenek, to wiele z nich do dzisiaj są bardzo popularne.

