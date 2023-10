Joanna Szczepkowska skomentowała wyniki wyborów. Nawiązała do swoich słynnych słów

W niedzielę 15 października 2023 roku Polki i Polacy wybierali przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Chociaż nie ma jeszcze ostatecznych wyników, to z tych wstępnych wiadomo, że najwięcej głosów zdobył PiS. Opozycja ma się jednak z czego cieszyć, bo wygląda na to, że to właśnie oni otrzymają najwięcej mandatów w Sejmie. Oznacza to wielką zmianę polityczną.

Gwiazdy komentują wyniki wyborów

Podczas tegorocznych wyborów gwiazdy bardzo chętnie angażowały się w zachęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu. Brały udział w spotach oraz nagraniach, a szczególnie głośna była kampania mająca na celu sprawienie, by kobiety wzięły udział w wybieraniu władzy. Cel został osiągnięty, bo frekwencja kobiet była wyższa niż mężczyzn.

Po tym, jak okazało się, że PiS prawdopodobnie nie będzie mieć większości w Sejmie, wielu celebrytów nie kryło radości. Do tego grona należy m.in. Andrzej Chyra, Karolina Korwin-Piotrowska, Marcin Prokop czy Paweł Deląg.

Joanna Szczepkowska powtórzyła swoje legendarne słowa

Głos zabrała także Joanna Szczepkowska, która kilkadziesiąt lat temu wygłosiła słowa, które stały się legendarne. – Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm – powiedziała w głównym sobotnim wydaniu „Dziennika Telewizyjnego” w rozmowie z dziennikarką Ireną Jagielską. Aktorka niedzielny wieczór wyborczy spędzała w Och Teatrze. Damian Maliszewski, który też tam był, opublikował post, w którym przekazał, że Szczepkowska ze sceny powtórzyła swoją wypowiedź sprzed lat.

– 15 października 2023 r. w Polsce skończył się PiS! – powiedziała Szczepkowska na deskach teatru Krystyny Jandy. Do relacji z wydarzenia Damian Maliszewski dołączył zdjęcie, na którym widzimy artystkę w towarzystwie Joanny Brodzik, Mariusza Szczgyła oraz Małgorzatę Ostrowską.

„Jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Ludzie w Och Teatr płakali ze szczęścia” – napisał pod fotką.

