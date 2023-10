„Team X” usunął większość filmów. To pokłosie Pandora Gate?

„Team X”to internetowe show, które pojawiało się w serwisie YouTube, a realizowane było przez Spotlight Agency cztery lata temu. Program relacjonował rzekomą codzienność influencerów, którzy zamieszkali w luksusowej willi w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą — „Domu X”.

Uczestnicy zmieniali się co sezon, a w pierwszej edycji wystąpili:

Stuu (Stuart Burton),

Marcin Dubiel,

Lexy Chaplin,

Julia Kostera,

Michał Gala,

Natsu (Natalia Karczmarczyk),

TheHighBoss (Xavier Pniewski),

Kacper Blonsky (Kacper Błoński).

Premiera odbyła się w 2019 roku. Później w serwisie YouTube pojawiły się kolejne sezony, a format wylansował wiele internetowych gwiazd, który zdobyły dzięki temu jeszcze większą popularność. Pomysłodawcą był Stuart Burton, czyli internetowy twórca Stuu.

Kolejne konsekwencje afery z polskimi youtuberami

Coraz większe zamieszanie pojawia się wokół „Teamu X” zwane Pandora Gate. Wszystko zaczęło się od nagrania Sylwestra Wardęgi, który opowiedział o kulisach twórców polskiego YouTube'a. Wielu z nich jest teraz podejrzewanych o pedofilię, wykorzystywanie nieletnich, a nawet ich odurzania.

Stuu, czyli Stuart Burton, założyciel „Teamu X”, stoi na czele panteonu twórców, którzy z internetowych gwiazd stali się antybohaterami.

Zaczęło się od oskarżeń Olciak93, którą ze Stuu poznać miał Vertez. Początkowo Aleksandra Adamczyk miała ze Stuartem Burtonem grać przez internet. Ona miała wtedy 13-14 lat, on ponad 20. Mężczyzna miał pisać do nastolatki wiadomości takie jak: „Widzę cię na golasa”, „mam na ciebie, jak widziałem twoją koszulkę prześwitującą”, „rozerwę ci ubrania i cię zjem”. Prosił ją też o „miłe zdjęcia na dobranoc”. Swoje trzy grosze dorzucił także inny Konopskyy (Marcin Tylko). Gwiazdor potwierdził wiele wcześniejszych zarzutów. Stwierdził też, że Vartez miał nawiązać znajomość z Aleksandrą Adamczyk, znaną jako Olciak93, gdy ona miała 13 lat, a on 22 lata.

Teraz na stronie agencji Spotlight Agency pojawia się błąd, co oznacza, że strona jest niedostępna. Co więcej, większość materiałów „Teamu X” zniknęła z sieci. Wczesnym popołudniem nie było ich w ogóle, po godzinie 14 kilkanaście przywrócono. Mimo to kanał ma wciąż ponad milion subskrybentów.

