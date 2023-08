„Pierwsza miłość” po wakacjach. Nowi bohaterowie, zamachy i poważne choroby. Co czeka widzów?

W pierwszym odcinku po wakacjach pokażemy ślub nie takiej już młodej pary, czyli Celiny (Grażyna Zielińska) i Romana (Lech Dyblik). Zapowiada się trochę wzruszeń i zabawy w dobrym towarzystwie z Wadlewa.

Jeśli tęskniliście za Dominiką (Aneta Zając) to wraca. Będzie szukała sposobu jak pozbyć się wiszącego nad nią wyroku i listu gończego. W tym celu zacznie spotykać się z Emilem (w tej roli w obsadzie debiutuje Łukasz Garlicki), pracownikiem Edwarda (Marek Siudym), który jak jej się wydaje „ma spore znajomości".

„Pierwsza miłość” po wakacjach. Kinga i jej walka z rakiem, zamach w klinice...

Prawdziwa bomba zapowiada się w klinice. Dojdzie do zamachu, w którym Sara (Anna Prus) ze swoją szajką będzie przetrzymywała zakładników. Marysia (Aneta Zając), Grażyna (Grażyna Wolszczak) i Kacper (Damian Kulec) będą współpracować, żeby ochronić pacjentów, a szczególnie najmłodszego Eryka (Aleks Kurdzielewicz), który jest celem napastników. Podczas jednej z brawurowych akcji, gdy rozpęta się strzelanina Kacper zasłoni Marysię własnym ciałem i ratując jej życie, poświęci swoje. Wtedy Marysia zda sobie sprawę, kto był jej prawdziwą miłością.

Bartek (Rafał Kwietniewski) po powrocie Eweliny (Magdalena Górska) stara się dystansować od swoich uczuć do Emilki (Anna Ilczuk). Jednak ani dla Bartka, ani dla Emilki nie będzie to proste. Gdy Ewelina dowie się o zdradzie, będzie chciała się zemścić. Sprawy wymkną się jej spod kontroli i ucierpi wiele niewinnych osób. Melisa (Aleksandra Szwed) zniknie, a Bartek i Roman będą mieli groźny wypadek samochodowy.

Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) wygrywa walkę z rakiem, ale wychodzi z niej poraniona. Dosłownie, ponieważ przeszła operację mastektomii, i w przenośni – czuje się „wybrakowana". Będzie szukała rozwiązania swoich problemów.

Artur (Łukasz Płoszajski) nie ustaje w poszukiwaniach matki swojego dziecka Doroty (Magda Wróbel). Nagrywa dramatyczny apel, który krąży jako viral. Tymczasem pojawiają się dowody, że Dorota jest we Wrocławiu... szczęśliwa z innym mężczyzną.

Marta (Honorata Witańska) w końcu poczuje prawdziwą miłość. Marta ostatecznie odcina się od traumatycznych wspomnień i otwiera się na nową relację. Związek z Arkiem (Dariusz Wieteska) powoli rozkwita, a Marta dodatkowo wkręca się w pomoc ukochanemu w prowadzonych przez niego dziennikarskich śledztwach.

Laura (Katarzyna Maciąg) chciałaby w końcu dać szansę eleganckiemu lekarzowi Biernackiemu (Krystian Wieczorek). Wtedy jednak pojawia się jego była narzeczona – wielka miłość, którą odbił mu Wenerski (Przemysław Sadowski). Laura obawia się, że nie ma szans w rywalizacji z Małgosią (Ewa Rodart).

„Biały", czyli Kamil Białecki (Igor Paszczyk) świętuje sukcesy maturalne z Igą (Waleria Gorobets). W przypływie entuzjazmu dochodzi między nimi do pocałunku. Tymczasem do Polski wraca Anka (Anna Pentz). Biały chce pochwalić się dobrymi wiadomościami, ona jednak też ma newsy. Oznajmia, że zaproponowali jej przedłużenie kontraktu i przyjęła tę ofertę. Liczy na to, że Biały dołączy do niej w Londynie, przecież zapewniał ją o swojej miłości. Biały jednak się waha. Pewną rolę w tej historii pierwszej miłości odegra też Julita (Dagmara Bryzek), która po rozstaniu z Filipem (Dominik Smaruj) ma złamane serce.

W życiu Kaliny (Magdalena Wieczorek) i Oskara (Filip Gurłacz) pojawia się niespodziewany gość, ojciec jej dziecka Krystian (powrót do serialu Patryka Pniewskiego). Nie wiadomo, co się z nim działo przez ostatnie trzy lata, tym bardziej wątpliwa jest szczerość jego intencji. Krystian przekonuje Kalinę, że chce tylko odbudować relację z córką, ale działania, które podejmuje, zdają się temu przeczyć.

Co w Wadlewie po wakacjach? Nowi bohaterowie w serialu „Pierwsza miłość”

W życiu Śmiałka (Paweł Okoński) pojawia się nowa miłość Krystyna (Małgorzata Szeptycka). Na ten burzliwy związek nakłada się jeszcze rywalizacja z jej bratem wójtem Nowosiółek (Piotr Cyrwus).

Olek (Krzysztof Wieszczek) wraca do nałogu i zdradza żonę. Wiktoria (Halszka Lehmann) nie może wybaczyć mężowi, wyprowadza się. Olek z pomocą wujka Seweryna (Mirosław Kropielnicki) próbuje wrócić na dobre tory, ale wtedy przykleja się do niego Wioletta (Dominika Skoczylas) – kobieta modliszka.

W nowych odcinkach zobaczymy: Łukasza Garlickiego, Dominikę Skoczylas, a także Jowitę Budnik, Patryka Cebulskiego i Jakuba Zdrójkowskiego.

Jowita Budnikgra Paulinę, matkę Igi (Waleria Gorobets). Salową, która pracuje w Niemczech w domu opieki. Przyjeżdża do Wrocławia, ponieważ komornik zajął im mieszkanie. Paulina wychowywała córkę sama. Teraz, gdy już wiadomo, że ojcem Igi jest Biernacki (Krystian Wieczorek), zaczynają się kłopoty. Biernacki zaakceptował Igę, ale nie jej matkę.

Patryk Cebulskigra Borysa, młodego asystenta Grażyny Weksler (Grażyna Wolszczak). Nie ma dobrych zamiarów. Wykorzystuje samotność starszej kobiety, która powoli ulega urokowi przystojnego asystenta. Grażyna straci głowę, ale może też stracić pieniądze i reputację.

Natomiast Jakub Zdrójkowski to Miki w serialu, przyrodni brat Filipa (Dominik Smaruj). Miki przyjeżdża do Wrocławia z matką po tym, jak ta dowiedziała się o wypadku Filipa. Chłopaki szczerze się nie znoszą. Filip nie może patrzeć na radosnego i zabawnego Mikiego. Miki zakochuje się w Jolce (Justyna Zielska), ale dziewczyna go ignoruje. Chcąc się do niej zbliżyć Miki zatrudnia się w Barbarianie. Prywatnie Jakub Zdrójkowskii Justyna Zielska grająca Jolkę są parą.

Kiedy nowe odcinki serialu „Pierwsza miłość” po wakacjach?

Nowe odcinki serialu „Pierwsza miłość" od 4 września, od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie.

