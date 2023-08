Anna Lewandowska w ogniu krytyki internautów. „Kompletnie pani z tańcem nie po drodze”

Anna i Robert Lewandowscy rok temu przeprowadzili się z niemieckiego Monachium do hiszpańskiej Barcelony. W wywiadzie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim trenerka nie ukrywała, że od dawna było to jej marzenie. Jeszcze zanim piłkarz zdecydował się zmienić drużynę, celebrytka przekonała sportowca do zakupu domu na Majorce, gdzie razem z córkami spędzała wakacje.

Lewandowscy kolejny raz powiedzieli sobie „tak”

Po relacjach w mediach społecznościowych widać, że Anna Lewandowska czuje się w Barcelonie jak ryba w wodzie. Trenerka relacjonuje wiele rodzinnych chwil, wypadów nad morze, a także nowych umiejętności. Jednym z hobby, które gwiazda rozwinęła w Hiszpanii, jest taniec, a dokładniej bachata. Żona „Lewego” chwali się postępami, a nawet nauka układów trafiła do jej aplikacji treningowej. Wyznała też, że w nową pasję udało się jej wciągnąć męża. Z okazji 10. rocznicy ślubu w lipcu tego roku Lewandowscy odnowili przysięgę i podczas pierwszego tańca wykonali bachatę.

Internauci zażenowani tanecznymi umiejętnościami Lewandowskiej

Teraz Anna Lewandowska opublikowała post, w którym pokazała, jak podczas ulicznej imprezy tańczy z inną kobietą. Widać, że celebrytka jest maksymalnie skupiona na krokach, a nawet zdjęła buty i tańczy boso. W opisie wideo opowiedziała trochę o historii charakterystycznego tańca. Wyjaśniła, skąd pochodzi i jakie są jego początki. Wyznała też, że tym razem próbowała bachaty dominikańskiej, chociaż na co dzień uczy się bachaty sensual.

Wieczorna zabawa nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Internauci mocno skrytykowali gwiazdę i stwierdzili, że taniec nie jest jej mocną stroną. „Kompletnie pani z tańcem nie po drodze…”; „Na siłę wciągasz się w taniec, ale nie wychodzi to Ci”; „Kroki wyuczone, niby wszystko OK… ale brakuje tego flow lub jakiegoś rozluźnienia”; „Tańczyć to ona niestety nie umie”; I „się kurczę, nogi poplątały”; „Troszkę bardziej na luzie, to nie ćwiczenia, że trzeba zawsze tak samo”; „Porażka” – czytamy.

Cześć fanów stanęła jednak po stronie żony „Lewego” i w komentarzach podkreślali, że nawet jeśli ktoś nie tańczy idealnie, to ma do tego prawo.

