Grał Łukasza w „M jak miłość”, wyznał, że choruje. „Polecam wszystkim terapię, jest super”

Franciszek Przybylski w „M jak miłość” wcielał się w Łukasza Mostowiaka, syna Marty i Norberta Wojciechowskiego. W obsadzie pojawił się już w 2000 roku, a po raz ostatni zagrał w formacie TVP w 2006 roku. Potem zaczął studiować na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. Pracował przy produkcjach takich jak „Sewat”, „Kamień”, „Rojst '97”, „Wielka woda” czy „Doppelganger. Sobowtór”.

Aktor „M jak miłość”: Polecam wszystkim terapię

Przybylski w ostatnich dniach skończył 30 lat i z tej okazji podzielił się na swoim Instagramie kilkoma przemyśleniami dotyczącymi ostatniego roku.

„Ci, którzy mnie znają bliżej mogą zrozumieć kiedy powiem, że ja zawsze czułem się jakbym miał 30 lat. Zawsze byłem taki stary-malutki. Ten co rozumiał wszystko, a nawet jak nie rozumiał to i tak rozumiał bo musiał przecież. Dopiero przez ostatni rok zacząłem rzeczywiście żyć tak jak czuję, że chcę i że mogę. Wiem co sprawia mi w życiu frajdę, a co nie. Otaczam się ludźmi, którzy sprawiają, że mogę być swoją ulubioną wersją siebie. Rozwijam się tak jak mogę, umiem i chcę” – czytamy.

Potem Przybylski opisał, że w tym roku doświadczył premiery serialu „Wielka woda”, zakończył zdjęcia do filmu „Doppelganger. Sobowtór”, założył zespół Zgaga, rozpoczął przygodę ze stand-upem, zakochał się i zaczął leczyć zdiagnozowaną u siebie dystymię. „Aha no i tak, wiadomo, polecam wszystkim terapię, jest super” – podkreślił na końcu wpisu.

Dystymia znana jest też jako depresja nerwicowa lub depresyjne zaburzenie osobowości. To rodzaj długotrwałej depresji.

