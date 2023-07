Lizzo spełniła marzenie córki Koroniewskiej i Dowbora. Jest nagranie z koncertu!

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pobrali się w 2014 roku. Mają dwie córki – Janinę, która urodziła się w 2009 roku i Helenę, która na świat przyszła w 2018 roku.

Starsza córka pary jest najwyraźniej ogromną fanką Lizzo. Było to pewnie jedną z głównych motywacji dla rodziców 14-latki, aby wybrać się z nią na festiwal Mad Cool, który w dniach 6-8 lipca odbywa się w Madrycie.

Spełniło się marzenie córki Dowbora i Koroniewskiej

W piątek 7 lipca na jednej ze scen występowała idolka córki Dowbora i Koroniewskiej. Jak się okazuje, rodzinka postanowiła opracować misterny plan, aby gwiazda podpisała etui fletu nastoletniej Janiny.

„Stworzyliśmy możliwie najbardziej widoczny transparent i liczyliśmy na cud połączony z odrobiną szczęścia!” – opisuje na Instagramie Koroniewska. „I stało się… Dzięki fantastycznej reakcji tysięcy ludzi na koncercie, którzy sami wypychali 14 letnią dziewczynkę na przód, a także krzyczeli do LIZZO, machali i pokazywali palcami na nas, Gwiazda Wieczoru w końcu zauważyła transparent” – napisała.

Do zamieszczonego postu szczęśliwa mama dołączyła nagranie, na którym widać, jak bardzo jej córka przeżywała całą sytuację. „Misja zakończyła się sukcesem, a nasza Janka miała najpiękniejszy wieczór w swoim życiu! To było coś nieprawdopodobnego. Marzenia są po to, aby je spełniać” – podkreśliła Koroniewska.

Czytaj też:

Gwiazdy na ślubie Lewandowskich. Jest nagranie pierwszego tańca!Czytaj też:

Przypadkowy przechodzień w TVP to amatorski aktor. Brał udział m.in. w „Magii nagości”