The Prodigy przyjedzie do Polski! Oto zapowiedź ich trasy

Kiedy w 2019 roku zmarł Keith Flint, wokalista zespołu The Prodigy, myśleliśmy wszyscy, że to koniec The Prodigy. Jednak Liam Howlett, odpowiedzialny w grupie za produkcję, kompozycję i instrumenty klawiszowe oraz Maxim Reality, który śpiewa i beatboksuje, postanowili wspólnie wrócić na scenę.

Teraz zespół The Prodigy ogłosił europejską trasę „Army Of The Ants”, a jednym z ich docelowych miejsc jest Polska. Grupa zagra w środę 6 grudnia 2023 roku w MTP Hali w Poznaniu. Bilety kupić będzie można od piątku 23 czerwca, a ich sprzedaż ruszy o godzinie 10:00 na stronie Live Nation.

Trasa The Prodigy będzie dość krótka ale intensywna. Muzycy rozpoczną 28 listopada w Luksemburgu, a potem odwiedzą kolejno: Amsterdam, Dusseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Kopenhagę, Poznań i Pragę. Grupa zakończy koncertem w Paryżu w niedzielę 10 grudnia.

Śmierć Keitha Flinta

Keith Flint, wokalista zespołu The Prodigy, który wraz z grupą wypromował takie kawałki jak „Firestarter” czy „Breathe”, został znaleziony martwy 4 marca 2019 roku w swoim domu w Geat Dunmow w hrabstwie Essex. Liam Howlett ujawnił, że przyczyną jego śmierci było samobójstwo. Biuro kornera stwierdziło jednak, że mogło dojść też do nieszczęśliwego wypadku.

