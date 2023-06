Te gwiazdy zaczynały kariery jako dzieci. Niektóre nazwiska zaskakują

Gwiazdy, które zaczynały podbijać show-biznes w młodym wieku, wybierały różne drogi kariery. Niektóre brały udział w popularnych programach, które błyskawicznie pozwalały im zdobyć popularność. Tu od dawna prym wiedzie „The Voice Kids” czy „Mam talent!”, a wcześniej „wylęgarnią talentów” były takie programy, jak „5-10-15” czy „Od przedszkola do Opola”. Inne gwiazdy z kolei przez lata występowały na planach popularnych seriali. Kto zaczynał karierę jako dziecko? Niektóre nazwiska zaskakują!

Mateusz Damięcki



Aktor od lat robi karierę, a zaczynał zaledwie jako kilkulatek. Po raz pierwszy pojawił się w serialu „Czterdziestolatek. 20 lat później”, potem grał w „Matkach, żonach i kochankach”. CV ma więc już wyjątkowo bogate, a dziś jest już gwiazdorem ekranu i gra zarówno w filmach, jak i serialach. Można go było podziwiać m.in. w „Jutro idziemy do kina”, „Przedwiośniu”, „Kochaj i tańcz”, „Furiozie” czy „Przyjaciółkach”.



Marcin Tyszka



Choć być może nie każdy wie, to znany fotograf i juror „Top Model” zaczynał karierę w... „5-10-15” w 1991 roku„! ”Parę wiosen temu... że też tak mało zdjęć z tamtych lat, jedynie jakieś screenshoty z ekranu...to był kultowy program„ – pisał na Instagramie.



Sylwia Grzeszczak



Wokalistka zadebiutowała, mając zaledwie... 5 lat! Wtedy wzięła udział w programie „Od przedszkola do Opola” i zaśpiewała utwór „Byle było tak”: Krzysztofa Krawczyka. Dziś nikomu nie trzeba artystki przedstawiać, bo jest autorką wielu hitów – „Małe rzeczy” czy „Pożyczony”.



Piotr Kraśko



Dziennikarz też wcześnie zaczął swoją karierę, bo jako nastolatek. Występował wtedy jako prezenter „5-10-15”. Z kamerą polubił się na tyle, by związać swoje życie zawodowe z telewizją. Od 1991 roku pracował w Telewizji Polskiej, a od 2016 roku związany jest ze stacją TVN. Prowadził już „Dzień dobry TVN”, a także „Fakty”. Piotr Kraśko jest doceniany za swoją pracę, bo już dwa razy wygrał Wiktora w kategorii prezenter telewizyjny. Na swoim koncie ma także Telekamerę.



Karolina Sawka



Aktorka zasłynęła rolą Nel dzięki produkcji „W pustyni i w puszczy”. I choć na lata zniknęła z ekranów, to jednak show-biznes znów ją przyciągnął. Po kilku latach przerwy wróciła na ekrany i teraz widzowie mogą podziwiać ją w serialu „M jak miłość”.



Adam Fidusiewicz



Aktor zagrał u boku Karoliny Sawki w „W pustyni i w puszczy”, wcielając się w rolę Stasia Tarkowskiego. Potem jego kariera potoczyła się błyskawicznie – dołączył do ekipy „Na Wspólnej”, grał też w „Dzwonach wojny”, „Czasie honoru – Powstanie”, „O mnie się nie martw”, „Bodo” czy serialu „Rojst”.



Roksana Węgiel

Wokalistka niedawno skończyła 18 lat i już dziś może pochwalić się licznymi sukcesami. Zaczynała w programie „The Voice Kids”, a chwilę później wygrała 16. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Wygrała też „Dance Dance Dance”. „W krótkim czasie stałam się rozpoznawalna i ludzie podchodzą do mnie, proszą o autograf i wspólne zdjęcie. Widzę, że podoba im się to, co robię. To miłe” – mówiła Roksana Węgiel w rozmowie z Plejadą.Czytaj też:

