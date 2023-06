Aleksandra Żebrowska: Czasami rzeczy, które są dla nas naturalne, są nazywane wyrazem odwagi

W poniedziałek 29 maja na gali ShEO 2023 „Wprost” po raz czwarty nagrodził liderki w różnych dziedzinach, które postanowiły zaryzykować i pójść niełatwą drogą realizacji własnych marzeń i ambicji.

Aleksandra Żebrowska nagrodzona ShEO

Ta laureatka nagrody ShEO odczarowuje instagramową rzeczywistość, zdziera lukrową powłokę z macierzyństwa, przebija balon próżności gwiazd znanych z sieci. Czasem wywołuje kontrowersje, ale to właśnie jej działalność w mediach społecznościowych bardzo często staje się przyczynkiem do poważnych dyskusji o sytuacji i roli kobiet we współczesnym świecie.

Za pokazywanie macierzyństwa non-fiction, życia bez filtrów i wspieranie kobiet, nagrodę w kategorii Gwiazda Mediów Cyfrowych statuetką została nagrodzona Aleksandra Żebrowska. W wywiadzie dla „Wprost” podkreśliła, że czasami rzeczy dla niektórych naturalne, są dla innych wyrazem odwagi.

– Strasznie jest mi miło, że w takim gronie się znalazłam. Gwiazda to jest może za duże słowo, ale jest to naprawdę duże wyróżnienie. Czasami rzeczy, które i są w naszym mniemaniu naturalne, są nazywane jakimś wyrazem odwagi. Myślę, że im więcej dzielenia się taką codziennością i tym, czego może na co dzień nie widzimy w mediach, tym bardzo się to wszystkim opatrzy i przestanie być takie kontrowersyjne – powiedziała.

