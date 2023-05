Beata Kozidrak kończy 63 lata. Tak się zmieniała

Beaty Kozidrak nikomu przedstawiać nie trzeba. To w końcu jedna z najpopularniejszych polskich artystek. Okazuje się, że już od najmłodszych lat kształciła się w artystycznym kierunku – jako dziewczynka grała bowiem na skrzypcach i tańczyła w balecie. W końcu jednak postawiła na śpiew i był to strzał w dziesiątkę. Występowała jako chórzystka w licealnym zespole, potem występowała ze swoim bratem w studenckich klubach. W końcu dołączyli do nich Marek Winiarski oraz późniejszy mąż Beaty – Andrzej Pietras. Tak powstał zespół Bajm w 1978 roku, a Beata Kozidrak zaczęła karierę.

Beata Kozidrak – kariera

Artystka wraz ze swoim zespołem ruszyła na podbój muzycznej sceny. Grupa wystąpiła w Opolu, co otworzyło jej drzwi do kariery. Co ciekawe, w tym okresie Beata Kozidrak odrzuciła propozycję, by zostać chórzystką u Maryli Rodowicz. Wyszło jej to na dobre, bo już w 1998 roku wraz z zespołem Bajm wydała pierwszy album, a ostatecznie ma ich na swoim koncie aż dziesięć. Grupa wylansowała mnóstwo hitów, wśród których były: „Piechotą do lata”, „Biała armia”, „Ta sama chwila”, „Szklanka wody”, „Nie ma wody na pustyni” czy „Myśli i słowa”.

Beata Kozidrak jest obecna na scenie już od 45 lat i wszystko wskazuje na to, że nie zamierza zwalniać tempa. W lutym tego roku wydała już czwarty album studyjny. Na swoim koncie ma więc nie tylko krążki nagrane z grupą Bajm, ale także solowe. Za sobą tysiące koncertów i nagród. Regularnie jest doceniana i zgarnia wszystkie możliwe statuetki. Na jej koncertach bawią się tłumy zarówno starszego, jak i młodego pokolenia.

Karierze Beaty Kozidrak nie zaszkodził także skandal z jej udziałem. W 2021 roku artystka została zatrzymana, gdy prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. 29 października tego samego roku została skazana na sześć miesięcy prac społecznych, zakaz prowadzenia samochodu przez 5 lat i 10 tys. zł grzywn. Choć to mogło zakończyć jej karierę i spowodować ostracyzm społeczny, nic takiego się nie wydarzyło.

Beata Kozidrak – życie prywatne

Wokalistka przez lata była związana z Andrzejem Pietrasem, z którym wzięła ślub 9 czerwca 1979 roku. Para ma dwie córki – Katarzynę i Agatę. I choć wydawało się, że Beata Kozidrak i Andrzej Pietras tworzą udane małżeństwo, to po czasie wyszły na jaw ich liczne problemy. W końcu para rozwiodła się w 2016 roku, a o szczegółach rozstania artystka opowiedziała w swojej książce „Beata. Gorąca krew”. „Kiedy w nasze szalone, ale długo szczęśliwe życie, wdarł się nałóg, robiłam wszystko, aby pomóc Andrzejowi. To były dramatyczne chwile. Trudno do nich wracać, lecz jedno na pewno chcę zapamiętać: pełnoletnia córka stała się w tym czasie moją przyjaciółką i wielkim wsparciem” – napisała artystka.

Obecnie Beata Kozidrak znów jest zakochana. Choć nie ujawnia tożsamości swojego wybranka, ostatnio zdradziła, że jest zaręczona. – Jestem szczęśliwa, jestem kochana i kocham. Przeżyliśmy wspólnie wiele pięknych chwil, które na zawsze zostaną ze mną i w moim sercu. Wszystkim życzę takiego związku – powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

