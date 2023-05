Dzieci Shakiry i Gerarda Pique stanęły po stronie mamy? Nie chcą widywać nowej dziewczyny piłkarza

Mimo że Shakira i Gerard Pique rozstali się już dawno, to ich relacja jest ciągle obiektem medialnych doniesień. Oboje też chętnie potrzebują zainteresowanie. Najpierw wokalistka nagrała piosenkę, która uderza w byłego partnera, a on nie pozostał jej dłużny. Po rozpadzie rodziny wokalistka postanowiła przenieść się do Miami. Piłkarz natomiast układa sobie życie u boku 20-kilkuletniej Clary Chia Marti.

Shakira wydała dramatyczne oświadczenie ws. swoich synów

Okazuje się jednak, że mimo przeprowadzki na inny kontynent, gwiazda ciągle jest pod lupą. Niedawno Shakira wydała oświadczenie, w którym zaapelowała o spokój dla swoich dzieci. Wokalistka poprosiła, żeby reporterzy przestali czatować na jej synów.

Ufam, że dziennikarze i fotoreporterzy mają zrozumienie dla sytuacji, w jakiej znajdują się Milan i Sasha i mogą zachowywać się wobec nich w możliwie najbardziej humanitarny sposób. Szczególnie biorąc pod uwagę, że chodzi o zdrowie oraz integralność fizyczną i emocjonalną dwojga nieletnich w wieku poniżej 8 i 10 lat – moglismy przeczytać na Instagramie celebrytki.

Synowie Shakiry i Gerarda Pique postawiły ojcu warunek

Teraz jeden z dziennikarzy przyznał, że Sasha i Milan mieli poprosić ojca, żeby na spotkania przychodził sam, bez swojej nowej dziewczyny. Informacja znalazła się w serwisie marca.com. Prośbę chłopców, którą wystosowali do ojca, przekazał paparazzo Jordi Martin. – Myślę, że dzieci są bardzo oddane swojej mamie, widząc, jak trudne chwile przechodzi – powiedział.

Sytuacja podobno jest tak nieprzyjemna, że dzieci Shakiry i Gerarda Pique postawiły warunek. Na umówione spotkania ma stawiać się sam, a oni nie chcą widzieć młodej Clary Chia.

