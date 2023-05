Dorota Szelągowska chętnie chwali się swoimi wnętrzami. Jak je urządziła?

Dorota Szelągowska może pochwalić się dwoma mieszkaniami – jeden z jej domów znajduje się na Warmii, gdzie gwiazda programów wnętrzarskich chętnie spędza wolny czas, drugie mieszkanie zlokalizowane jest natomiast w Warszawie. Tym razem przeglądamy się jej kątom w stolicy.

Dorota Szelągowska chętnie chwali się swoimi wnętrzami

Dorota Szelągowska od lat prowadzi programy wnętrzarskie, w których odmienia mieszkania zwykłych ludzi. W jej przypadku nie ma mowy o tym, by pasowało do niej słynne powiedzenie „szewc bez butów chodzi”. Dorota Szelągowska urządza stylowo wszystkie mieszkania – zarówno te w programach telewizyjnych, jak i swoje. Chętnie prezentuje je na swoim instagramowym profilu. Tu możemy podziwiać zarówno jej zawodowe realizacje, jak i prywatne. Co jakiś czas Dorota Szelągowska wrzuca bowiem prywatne kadry, dzięki czemu widzimy, że jej domy – zarówno ten mazurski, jak i warszawski – urządzone są ze smakiem i stylem.

Dorota Szelągowska ceni sobie porządek, ale nie rezygnuje z dodatków. Jakiś czas temu robiła przemeblowanie w domu swojej mamy, Katarzy Grocholi. Wtedy nico narzekała na bałagan u niej i cieszyła się z powrotu do swoich uporządkowanych wnętrz.

„Powróciwszy z czułych objęć mamusi i zakończywszy czułe obejmowanie jej mebli podczas jeszcze czulszego przestawiania ich po zyliard metrowym salonie, zasiadłam w końcu we własnej kuchni. I lubię ją. (...) To był super weekend, a moja mama jest najlepsza na świecie, chociaż ma tyle mebli i dodatków, że spokojnie można by tym urządzić z dwanaście mieszkań. I teraz sobie muszę pooddychać swoim porządkiem” – pisała wtedy Dorota Szelągowska.

Przy okazji pokazała swoją kuchnię. Zdradziła, że jeden z regałów jest jej ulubionym meblem. „Najulubieńszy mebel w kuchni. To chyba moje pierwsze mieszkanie z osobną kuchnią. Może to jakaś tęsknota za dzieciństwem, bo moja mama nigdy nie uznawała żadnych aneksów. Kto to widział! Więc mam teraz nawet nie kuchnię, ale kuchnisko – z 15 m2. Za to sypialnia ma może 6. Ale warto było” – napisała Dorota Szelągowska.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda warszawskie mieszkanie Doroty Szelągowskiej.

