Sebastian Fabijański zabrał głos po oświadczeniu Maffashion. „Wiem, że jestem narcyzem”

Sebastian Fabijański zabrał głos po materiale Uwagi!, którego był bohaterem. Jego była partnerka Maffashion zgłosiła sprawę do swoich prawników. Co na to aktor?

Konflikt między Sebastianem Fabijańskim i Maffashion znów wrócił do mediów. Wszystko za sprawą reportażu o aktorze, który pojawił się w programie TVN „Uwaga!”. Sebastian Fabijański bohaterem „Uwagi!” W materiale Fabijański opowiedział o motywacji do udziału w walce Fame MMA, a także o medialności swojego byłego związku. – Tę walkę Sebastian Fabijański traktuje symbolicznie. Ma być zakończeniem trudnego czteroletniego etapu w jego życiu. Etapu, w którym przez związek ze znaną influencerką Julią Kuczyńska, zwaną Maffasion, znalazł się z dnia na dzień w centrum internetowego show-biznesu, którego wcześniej unikał jak ognia. Media społecznościowe prześcigały się w relacjonowaniu ich pierwszej randki czy zaręczyn. Pisano o kupnie domu, narodzinach syna Bastka. Po trzech latach w atmosferze skandalu rozstał się z influencerką. Julia Kuczyńska zaczęła komentować ich rozstanie, on nie pozostawał jej dłużny. Tak stał się negatywnym bohaterem plotkarskich portali i obiektem hejtu – mogliśmy usłyszeć. Ta narracja wyjątkowo nie spodobała się wspomnianej Maffashion. Kuczyńska wydała oświadczenie, w napisała, że oczekuje sprostowania i przeprosin. Twórcom programu zagroziła sądem. „»Uwaga!« TVN. Wyjątkowo nierzetelny i kłamliwy wątek dotyczący mojej osoby przedstawiony w materiale. Podejmuję stosowne kroki prawne. Oczekuję przeprosin i sprostowania” – czytamy. Fabijański zabrał głos po głośnym materiale TVN Teraz głos zabrał Sebastian Fabijański, który na swoim Instagramie opublikował zastanawiający post. Treść sugeruje, że nawiązuje do medialnego zamieszania ze sobą w roli głównej. „»Są takie chwile, że marzę, żeby stąd zniknąć. Zanim się obwinię dosłownie za wszystko.« Napisałem to w 2021. Niewiele się zmieniło” – czytamy. W dalszej części nie tylko przyznał, że jest narcyzem, ale poprosił fanów, żeby nie radzili mu wizyty u psychologa. „PS. Nie, nie robię z siebie ofiary. Nie, nie żyję w przekonaniu, że wszyscy są źli, a ja dobry. Tak, wiem, że jestem narcyzem (jak większość w show-biznesie). Nie piszcie mi, żebym się udał do specjalisty, bo mam świetnego. Nie, nie chcę nikomu nic udowadniać. Chcę... Nic” – dodał. Czytaj też:

