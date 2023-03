Joanna Opozda chce opowiedzieć o Antonim Królikowskim? Wspomniała też o synu

Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się ponad rok temu w atmosferze skandalu. Nie jest tajemnicą, że aktor zdradził swoją żonę, gdy ta była w ciąży, a do rozstania doszło tuż przed narodzinami synka pary, Vincenta. Joanna Opozda i Antoni Królikowski wiele razy toczyli medialne wojny i wiadomo, że ich relacje są dalekie nawet od poprawnych. Teraz aktorka wspomniała, że rozważa udzielenie wywiadu o związku z Antonim Królikowskim.

Joanna Opozda chce opowiedzieć o Antonim Królikowskim?

Kilka dnim temu Joanna Opozda została doceniona przez magazyn „Businesswoman & life” w kategorii Charyzmatyczna Aktorka i Głos Wolności Kobiet. Aktorka nie ukrywa, że to miłe wyróżnienie. – Zwłaszcza cieszy mnie to wyróżnienie w kategorii głos wolności kobiet, to jest temat bliski mojemu sercu. To jest coś, o co ja walczę od dłuższego czasu, o tę swoją wolność. Jest to bardzo miłe wyróżnienie – powiedziała Joanna Opozda w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Aktorka przyznała, że w mediach społecznościowych otrzymuje wiele wsparcia od kobiet, wiele z nich też pyta o relacje z Antonim Królikowskim. Joanna Opozda podkreśliła, że nie chce o nim rozmawiać na ściance, ale myśli o obszernym wywiadzie.

– Jak będę chciała kiedyś, to powiem, to się odezwę w tej sprawie. Ale jak już się odezwę, to to będzie długi, długi wywiad. To są poważne tematy. Myślę, że ścianka to nie jest miejsce, aby o tym dyskutować. Rozważam, aby się otworzyć, bo nawet myśląc o tej nagrodzie, o tej nominacji… ja nie czuję się wolna. Wciąż mam wrażenie, że wokół mnie są ludzie, którzy starają się zapędzić mnie w róg, wrzucić do jakiejś klatki i zabrać mi tę wolność na każdej płaszczyźnie. Ja to czuję i jestem trochę tym przytłoczona – powiedziała.

Jednocześnie Joanna Opozda chciałaby sprostować kilka kwestii. Myśli o tym w kontekście swojego syna Vincenta. – Zadaję sobie pytanie, co powiedziałby o tym kiedyś mój syn. Myślę o nim, kieruje się jego dobrem. On jest dla mnie ogromną motywacją do tego, aby to życie było jednak lepsze, spokojniejsze i nie komentować tych burz, bo po co wkładać kij w mrowisko – dodała.

Czytaj też:

Antoni Królikowski nie pojawił się na urodzinowej imprezie synka. Wiadomo, dlaczegoCzytaj też:

Joanna Opozda opublikowała wymowne nagrania po zatrzymaniu Antoniego Królikowskiego