Britney Spears znów jest w złej formie? Bliscy chcieli zorganizować jej leczenie

Od kiedy Britney Spears uwolniła się spod kurateli ojca, w jej życiu zaszło wiele. Gwiazda zmieniła stan cywilny, a potem wokalistka pochwaliła się w sieci, że spodziewa się pociechy ze swoim świeżo poślubionym mężem Samem Asgharim. Niestety chwilę później wydała oświadczenie, że poroniła.

Fani Britney Spears martwią się o gwiazdę

Jednak nie to najbardziej martwi fanów gwiazdy. Od kiedy Britney Spears może decydować o sobie, publikuje w sieci niepokojące nagrania i filmy. Na większości z nich ma rozmazany makijaż, posklejane włosy i jest niemal naga. Także jej taniec i sposób ruszania się nie przypomina „dawnej Britney”. Niedawno gwiazda zupełnie zniknęła z mediów społecznościowych.

To wszystko sprawiło, że wielbiciele gwiazdy zaczęli prosić o interwencję amerykańską policję. Służby udały się do posiadłości celebrytki, ale jak później wyszła wokalistka – nie weszli do środka. Britney Spears napisała wówczas, że kiedy mundurowi już z daleka zobaczyli, że wszystko jest w porządku, odjechali. Cała sytuacja wyjątkowo nie spodobała się 41-latce, która potraktowała to jako naruszenie jej prywatności przez fanów. W oświadczeniu przyznała też, że czuje się świetnie. „Nie mam załamania nerwowego. Idę naprzód. Nigdy nie czułam się lepiej” – mogliśmy przeczytać.

Britney Spears znów jest w kiepskiej formie?

Teraz zagraniczne media donoszą, że Britney Spears znów jest w kiepskim stanie. Według portalu TMZ jej rodzina i mąż bardzo się o nią martwią. Informatorzy portalu twierdzą, że gwiazda nie śpi w nocy, później przesypia całe dnie. Ma zachowywać się bardzo chaotycznie i nerwowo.

Bliscy 41-latki chcieli zorganizować dla niej długotrwałe leczenie w wynajętym domu, ale ostatecznie Spears się nie zgodziła. Zdecydowała się jednak spotkać z lekarzem. Niestety nie przekazano, co wokalistka ustaliła z medykiem.

