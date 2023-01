„Barwy szczęścia”. Klara wyleci do USA?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia”. Co w nowym odcinku?

Kasia spotyka się z Anitą, która przylatuje nagle z Sycylii, by osobiście poznać inwestora, dzięki któremu chce po trzęsieniu ziemi wybudować we Włoszech apartamentowiec. Spotkanie przyjaciółek nieoczekiwanie kończy się kłótnią. Marcin gromadzi kolejne dowody w sprawie Binia i w końcu zmusza chłopaka, by opowiedział o śmierci Prota. Wcześniej policjant informuje Natalię o przełomie w sprawie Jowity. Prawniczka przekazuje od razu dobre wiadomości swojej klientce oraz Sławce prosząc jednak o zachowanie tajemnicy. Klara rozmawia z producentem Paulem Canem oraz głównym scenarzystą Markiem Wilsonem, którzy namawiają ją, by na czas pracy nad scenariuszem do filmu przyleciała do USA.

„Barwy szczęścia” – emisja

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

