„Kevin sam w domu” kiedyś i dziś. Jak po latach wyglądają bohaterowie kultowego filmu?

„Kevin sam w domu” miał swoją premierę w 1990 roku i od tamtej pory jest hitem na całym świecie. To właśnie dzięki tej produkcji Macaulay Culkin, wcielający się w tytułowego Kevina, został dziecięcą gwiazdą. Nic dziwnego, bo historia rezolutnego 11-latka, który nagle zostaje sam w domu w czasie świąt, podczas gdy cała jego rodzina – i to wydaje się, że „na jego życzenie” – wyjeżdża na Florydę, wciąga, bawi i nigdy się nie nudzi. Okazuje się, że stała się nawet elementem tradycji w wielu domach i już mówi się, że „nie ma świąt bez Kevina”.

Teraz trudno sobie wyobrazić okres świąteczny bez emisji zarówno pierwszej części „Kevin dam w domu”, jak i drugiej „Kevin sam w Nowym Jorku”. Co rok widzowie mają okazję „spotkać się” ze swoimi ulubionymi bohaterami i chętnie z niej korzystają, o czym świadczą wyniki oglądalności. Statystyki nie kłamią i co rok Polsat, który emituje „Kevina”, może pochwalić się rekordowymi wynikami. W grudniu 2020 roku niesforny 11-latek przyciągnął aż 4,5 miliona widzów przed telewizory, a rok później 4,18 miliona. I to wyniki te dotyczą jedynie oglądalności w dniu 24 grudnia. Po doliczeniu widzów, którzy zdecydowali się obejrzeć powtórkę 25 grudnia, wyniki szybowały w górę i okazywało się, że film oglądało około 10 milionów widzów.

A co teraz u nich słychać i jak zmienili się przez lata? Sprawdzamy!

„Kevin sam w domu”. Aktorzy z filmu kiedyś i dziś

Macaulay Culkin - Kevin McCallister



Główny i tytułowy bohater Kevin podbił serca widzów na całym świecie, a z Macaulaya Culkina zrobił gwiazdę. Niestety, sława mocno odbiła się na życiu 11-latka. Szybko uzależnił się do leków i narkotyków, a życie w blasku fleszy nie pomagało mu na powrót do formy. W mediach regularnie pojawiały się jego szokujące zdjęcia, na których coraz mniej przypominał samego siebie. Mimo tego Macaulay Culkin zwalczył o siebie i wyszedł z nałogów. Wrócił nawet do grania - wystąpił w serialu "American Horror Story: Podwójny seans" i zdobył uznanie krytyków. Prywatnie również ułożył sobie życie - jest związany z Brendą Song, z którą ma córkę Dakotę.



Catherine O'Hara — Kate McCallister



Aktorka wcieliła się w mamę Kevina w dwóch częściach produkcji: "Kevin sam w domu" i " Kevin sam w Nowym Jorku". To właśnie rola Kate McCallister przyniosła jej popularność. Nigdy później Catherine O'Hara nie zagrała w tak głośnym filmie, ale nie znaczy to, że zrezygnowała z aktorstwa. Cały czas jest aktywna zawodowo. W 2020 roku zagrała w serialu "Schitt's Creek", a na 2023 ma już zaplanowany film "Argylle".



Joe Pesci — Harry

Aktora, który wcielał się w postać włamywacza Harry'ego, przedstawiać nikomu nie trzeba. Joe Pesci od lat jest jednym z najpopularniejszych aktorów, a swoją popularność zbudował dzięki rolom w takich produkcjach, jak „Chłopcy z ferajny” czy „Kasyno”. Za rolę w tym pierwszym filmie zgarnął nawet Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Ostatnio można go było znów oglądać u Martina Scorsesego. Joe Pesci zagrał w „Irlandczyku” w 2019 roku u boku Ala Pacino i Roberta De Niro.



Daniel Stern



Daniel Stern wcielił się w rolę drugiego włamywacza, Marva i bez wątpienia była to najgłośniejsza rola na jego koncie. Aktor wciąż jest jednak aktywny. Ma na swoim koncie role w takich filmach i serialach, jak „Były narzeczony”, „Bitwa na bombki”, „Dla niej wszystko”, „Projekt Manhattan” czy ostatnim „Shrill”.



Devin Ratray — Buzz McCallister

Devin Ratray wcielił się w postać wrednego starszego brata Kevina, Buzza. Mimo że aktor nigdy nie zrobił kariery na miarę swojego młodszego kolegi z planu, to jednak wciąż gra w różnych produkcjach. W tym roku zagrał w „Kimi”, a rok wcześniej znów wcielił się w Buzza McCallistera w filmie „Nareszcie sam w domu”. Grał też w „Ślicznotkach” czy „Mozaice”. Prywatnie Devin Ratray stał się bohaterem licznych skandali. Został bowiem oskarżony o przemoc i gwałt na swojej ówczesnej przyjaciółce Lisie Smith. Kobieta powiedziała, że została odurzona narkotykami. Z kolei rok temu w grudniu aktor został aresztowany pod zarzutem stosowania przemocy domowej. Miał dusić swoją dziewczynę, jednak nie przyznał się do winy.Czytaj też:

QUIZ z filmu „Kevin sam w Nowym Jorku”. Ostrzegamy – jest trudny!