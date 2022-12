Dla tych gwiazd święta będą wyjątkowe. Cichopek pierwszy raz spędzi je z Kurzajewskim

Święta Bożego Narodzenia to zwykle czas radosny i spędzony w gronie najbliższych. W tym roku dla wielu gwiazd faktycznie święta będą niezapomniane i wyjątkowe, bo niektóre spotkania przy świątecznych stołach odbędą się po raz pierwszy – czy to z nowymi ukochanymi u boku, czy z dziećmi. Kto będzie ciepło wspominać te chwile?

Dla tych gwiazd święta będą wyjątkowe

Bez wątpienia tegoroczne święta na zawsze zapadną w pamięci Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu. Od dawna już się mówiło, że zakochani po raz pierwszy planują spędzić razem wspólne święta. – Dla mnie będą to wyjątkowe święta, które zorganizuję nieco wcześniej. Będzie cała moja rodzina, będzie rodzina mojego brata, chciałabym sprawić, aby były to wesołe święta, pełne miłości, czułości i bliskości – wyznała w rozmowie z Jastrząb Post. Z kolei „Faktowi” ujawniła, że prezenty kupiła ze sporym wyprzedzeniem. Maciej Kurzajewski wyznał za to, że obydwoje liczą na „bardzo rodzinne święta”. Być może wcześniejsza organizacja świąt ma związek z informacjami, do których dotarł „Super Express”. – Kasia i Maciek planują wyjazd na Boże Narodzenie. Nie chcieli jeszcze ujawnić, gdzie tym razem polecą. Ale chcą, żeby to były bardzo romantyczne święta. Zawsze ciekawie jest je spędzić w innym kraju. Kasia lubi wyjeżdżać na święta. To już tradycja, że w każdą Wielkanoc wyjeżdża gdzieś z dziećmi. Tak było w tym roku i tak samo będzie w kolejnym – czytamy na se.pl.

Marcin Hakiel, już były mąż Katarzyny Cichopek, też nie może narzekać. Przed świętami „Super Express” dowiedział się, że tancerz spędzi święta u boku swojej ukochanej Dominiki, jej dzieci oraz swoich. – Wigilię Marcin i jego pociechy spędzą u rodziców tancerza, a już resztę świąt razem z ukochaną i wszystkimi dziećmi w zaciszu mieszkania Hakiela – informuje „Super Express”.

Tegoroczne święta będą też wyjątkowe dla Joanny Wielgosz i Kamila Osypowicza z ósmej edycji „Rolnik szuka żony”. W październiku para została rodzicami córeczki Antosi. – To będą wyjątkowe święta, bo w trójkę! Możemy powiedzieć jedno: Jesteśmy mega szczęśliwi! – przyznała na Instagramie Joasia Wielgosz.

U Joanny Opozdy również szykują się radosne i niezapomniane święta. Po raz pierwszy spędzi je z synkiem Vincentem. Chłopiec ma już 10 miesięcy i z pewnością będzie zachwycony choinką oraz prezentami.

Podobnie będzie u Krzysztofa i Joanny Ibiszów. W wrześniu para powitała na świecie synka Borysa. Pierwsze święta z ukochanym i długo wyczekiwanym maleństwem z pewnością będą niezapomniane! Nowi członkowie pojawili się także w rodzinach Aleksandry i Michała Żebrowskich. Para powitała na świecie córeczkę i będą to jej pierwsze święta. Tak jak w przypadku Mai Hyży, która również urodziła drugą córkę, która jest jej czwartym dzieckiem.

