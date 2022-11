Maryla Rodowicz nie zagra na Sylwestrze Marzeń. Co się stało?

Maryla Rodowicz udowadnia, że wiek to tylko liczba. Gwiazda co roku pojawia się podczas Sylwestra Marzeń emitowanego w TVP i daje niesamowity popis wokalny. Jednak podczas tegorocznej imprezy na scenie nie zobaczymy wokalistki. To już drugie wydarzenie TVP, gdzie zabraknie Rodowicz.

Mogłoby się wydawać, że chodzi o stan zdrowia celebrytki. Gwiazda nie ukrywała, że poddała się operacji kolana, co zdecydowanie uniemożliwiało jej koncertowanie i życie prywatne. Przy okazji rehabilitacji Rodowicz postanowiła też zadbać o siebie i zmienić nawyki żywieniowe, dzięki czemu schudła 20 kilogramów.

Maryla Rodowicz wyjaśnia, dlaczego nie pojawi się na Sylwestrze TVP

Niedawno odbyło się 70-lecie stacji, gdzie pojawiła się plejada gwiazd, ale bez wykonawczyni hitów takich jak „Małgośka” czy „Niech żyje bal”. Okazało się, że powodem nie były problemy ze zdrowiem, a inne zobowiązania zawodowe. Tego dnia Rodowicz grała koncert w Częstochowie. Do sieci trafiła też informacja, że diva polskiej estrady nie zagra na sylwestrowym koncercie TVP. Teraz wyszło na jaw, co jest powodem jej decyzji. Tym razem Telewizja Polska także nie miała szczęścia.

W rozmowie z Plejadą Maryla Rodowicz wyznała, że z propozycją sylwestrowego koncertu zgłoszono się do niej zbyt późno. Nie zdradziła jednak, w jakim towarzystwie spędzi przełom roku 2022 i 2023. – Nie bardzo mogę mówić, bo to są tajemnice zawodowe, ale po prostu Telewizja za późno się zgłosiła. Podpisałam już kontrakt z kimś innym, ale nie mogę powiedzieć, z kim – wyjaśniła.

