Zapomniane i zaskakujące związki gwiazd. Oni kiedyś byli parą

Gwiazdy, które tworzą wieloletnie związki, mogą się uznać za szczęściarzy. Nie jest to typowa sytuacja. Życie uczuciowe gwiazd jest burzliwe i niełatwo stworzyć trwałą relację. Niektórzy wiele razy zmieniali partnerów zanim trafili na tę jedną jedyną i właściwą osobę. Z kim kiedyś byli związani? Przypominamy, które gwiazdy kiedyś tworzyły pary!

Zapomniane związki gwiazd

Choć dziś trudno w to uwierzyć, kiedyś parę tworzyli Magda Gessler i Piotr Adamczyk. Niechętnie ten fakt wspominają, ale restauratorka zrobiła raz wyjątek. – Ja nie rozstaję się w gniewie. Wydaje mi się, że Piotr się wstydzi tego, co robił. Byliśmy blisko, ale może Piotr jest za bardzo mieszczański, by zrozumieć taką osobę jak ja – powiedziała w programie Łukasza Jakóbiaka „20m2”.

Zofia Zborowska dziś jest szczęśliwą mamą i żoną Andrzeja Wrony. Za to w latach 2005-2007 była związana z Radzimirem Dębskim! Para chętnie bywała razem na salonach i nie miała problemów z okazywaniem sobie czułości przed obiektywami fotoreporterów.

Z kolei Weronika Książkiewicz była w związku z... Kubą Wesołowskim! Poznali się na planie „Na Wspólnej” w 2007 roku i spotykali się przez kilka miesięcy. Uważano ich nawet za jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu! W 2008 roku plotkowano, że aktor z dnia na dzień porzucił aktorkę. Potem nie mieli ze sobą kontaktu.

Burzliwy związek tworzyli Magdalena Boczarska i Tomasz Karolak. Para była ze sobą od 2000 roku i często rozstawała się i wracała do siebie. Ponoć nawet aktor oświadczył się Magdalenie. W końcu jednak ich relacja zakończyła się definitywnie w 2006 roku.

Inny związek, który zaskakuje, tworzyli Małgorzata Kożuchowska i Marcin Dorociński. Para zaczęła być ze sobą po studiach, nawet planowała wspólną przyszłość. Nie przetrwała jednak próby czasu i nadmiaru obowiązku obojga.

Parą byli też Monika Brodka i Jan Wieczorkowski! Ich relacja budziła ogromne emocje w mediach. Mimo różnicy wieku wydawali się zgraną parą. Niestety, po jakimś czasie ich związek się rozpadł.

Edyta Górniak ma na swoim koncie kilka zaskakujących związków. Wokalistka była z Robertem Kozyrą, którego poznała w 1997 roku. To on pomógł jej wtedy zaistnieć na brytyjskim rynku muzycznym, a do Polski wrócili wtedy już jako para. Pojawili się razem na okładce magazynu „Viva!”. Po rozstaniu z Robertem Kozyrą Edyta Góra poznała Piotra Kraśkę. Ponoć szybko ze sobą zamieszkali, ale i szybko zakończyli swój związek.

Baron obecnie jest zakochany w Sandrze Kubickiej, a wcześniej tworzył wiele związków z innymi gwiazdami z show-biznesu. Ostatnie jego głośne relacje z Blanką Lipińską czy Julią Wieniawą szybko się zakończyły. Nie każdy zapewne pamięta, że ponad 9 lat temu był związany z Aleksandrą Szwed. Spotykali się kilka miesięcy, ale w końcu w 2013 rozstali się. Ponoć byli o siebie bardzo zazdrośni.

Agnieszka Hyży, kiedyś Popielewicz, zanim zbudowała szczęśliwą relację z Grzegorzem Hyżym była związana z... Marcinem Mroczkiem! Para była ze sobą w 2006 roku i długo ukrywała swoją relację. W końcu Agnieszka i Marcin odważyli pojawiać się razem na salonach. Ich związek trwał do 2008 roku.

Izabella Miko i Maciej Zakościelny też tworzyli związek, który budził niemałe emocje. Ich relacja wyszła na jaw w 2007 roku. Według medialnych doniesień, tancerka zamieszkała z aktorem, gdy przyleciała do Polski na plan „Kochaj i tańcz”. Po zakończeniu pracy wróciła do Stanów. Nie wiadomo, co było powodem rozstania pary.

Czytaj też:

Małgorzata Rozenek-Majdan przeprowadziła wywiad z byłym mężem. Temat jest bolesnyCzytaj też:

Te gwiazdy żyją bez ślubów i są szczęśliwe. Kinga Rusin i Marek Kujawa świętowali 12. rocznicę związku