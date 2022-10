Związek Cichopek i Kurzajewskiego trwał od wielu lat? Smaszcz ujawnia szczegóły

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nie ukrywają już swojego związku. Przy okazji 40. urodzin prezenterka pokazała pierwsze wspólne zdjęcie, które zostało zrobione podczas podróży do Izraela. Z gratulacjami dla zakochanych pospieszyło mnóstwo polskich gwiazd m.in. Olga Frycz, Weronika Rosati oraz Edyta Herbuś i Anna Wendzikowska. Para dostała także „błogosławieństwo” od Joanny Kurskiej.



Paulina Smaszcz chwali Marcina Hakiela

Nieco mniej entuzjastycznie zareagowała Paulina Smaszcz. Choć była żona Macieja Kurzajewskiego zapewniła, że życzy parze dużo szczęścia, w jej instagramowych wpisach nie brakowało złośliwości. Ciepło oceniła natomiast postawę byłego partnera Kasi Cichopek. W jej ocenie „Marcin Hakiel jako jedyny miał odwagę powiedzieć o zdradach, które trwały od realizacji programu »Czar par«”. „Jest on mądrym mężczyzną, który już buduje swoje szczęście i bardzo trzymam za niego kciuki” – dodała.



Między Cichopek a Kurzajewskim zaiskrzyło już w 2019 roku?

Program „Czar par”, o którym wspomniała Paulina Smaszcz, powrócił na antenę TVP w 2019 roku. W programie brało udział 14 par, które musiały ze sobą rywalizować w przeróżnych konkurencjach. Gospodarzami show był Maciej Kurzajewski i Izabella Krzan. W jury zasiedli natomiast Dorota Chotecka i Radosław Pazura oraz Kasia Cichopek i Marcin Hakiel.



– Popularna aktorka i utalentowany tancerz. 14 lat temu połączyła ich rumba, potem był walc angielski, tango w Paryżu, wcale nie ostatnie. Idą przez życie tanecznym krokiem, nieważne słońce czy deszcz, śmiech czy łzy. Mogliby tak iść na koniec świata i jeszcze dalej, byle we dwoje. O przepraszam, we czworo, bo rodzina Hakielów, to jeszcze Helenka i Adaś – mówił Maciej Kurzajewski przedstawiając jurorów.

Od września 2020 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski prowadzą razem „Pytanie na śniadanie” w TVP2.



